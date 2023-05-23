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Tüketilenin 8 katı üretilebilir! Raif İnan’dan enerji kaynakları için dikkat çeken açıklama: “Dünyadaki tüm potansiyel kaynaklar kullanılsa…’

23.05.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aira Yönetim Kurulu Başkanı Raif İnan, atık ve biyokütleden elde edilen enerji üretim kapasitesi hakkında açıklama yaptı. Çevre dostu enerji kaynaklarından biri olan biyokütle ve atık teknolojisine yatırım yaptıklarını söyledi. Biyokütle ve atıkların enerji kapasitesinin yüzde 65’ini oluşturduğunu söyleyen Raif İnan, “Fosil yakıtlara olan bağımlılığımız hem cebimizi hem de iklim değişikliği nedeniyle çevremizi yakıyor” sözleriyle konunun önemine dikkat çekti.

Tüketilenin 8 katı üretilebilir! Raif İnan’dan enerji kaynakları için dikkat çeken açıklama: “Dünyadaki tüm potansiyel kaynaklar kullanılsa…’

Türk girişimci Raif İnan, bu alandaki teşviklerin artırılması ile bambaşka bir geleceğin mümkün olduğunu ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğinden söz etti. Türkiye’de atıkların yüze 90’dan fazlasının değerlendirilmediğini söyleyen İnan, biyokütle ve atıkların kullanımıyla tüketilen enerjinin 8 misli fazlasının üretilebileceğine değindi.

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK MESAJI

Prof. Dr. Murat Doğru Aira Yönetim Kurulu Başkanı M. Raif İnan, “Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi söz konusu olduğunda, ilk akla gelenler elbette hidroelektrik, güneş ve rüzgâr santralleri. Ancak bunların yanında hemen her gün tonlarca atığın çevreyi kirletmesinin önüne geçecek, belki de en yeşil enerji kaynaklarından biri olan biyokütle ve atık teknolojilerden birine yatırım yapıyoruz.

Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde biyokütle ve atıklar, kaynak potansiyelinin yüzde 65’ini oluşturuyor. Biz bu kaynaklarımızın çok azını kullanıyoruz, maalesef
Türkiye’de atıkların yüzde 90’ından fazlasını değerlendirmiyor ve dolum sahalarına gömüyoruz. Dünyadaki tüm potansiyel biyokütle ve atık kaynakları kullanılsa, şu an tükettiğimiz enerjinin 8 misli fazlasını üretebiliriz. Ancak fosil yakıtlara olan bağımlılığımız hem cebimizi hem de iklim değişikliği nedeniyle çevremizi yakıyor. Eğer güncel kanunlar ile uygulanabilir teşviklerin doğru zamanlarda üretilmesi ve hızla uygulamaya konulması, bize bambaşka bir geleceğin kapısını açacak.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de oluşan toplam atığın ortalama sadece yüzde 1’i enerjiye dönüşüyor. Bu aslında bu alanda ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, istihdam yaratılması, Türkiye’nin iklim değişikliği vizyonu açısından acilen ele alınması gereken bir konu. Diğer yenilenebilir kaynaklar kullanılmazsa çevreye zararı yok ancak bu atıklar doğru şekilde bertaraf edilmezse çevreye zararlı” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Raif İnan enerji

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