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Tüm araçlar tek tek ölçüldü! Uymayan araçlara bin 152 TL ceza kesildi

13.12.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticari araçlarda kış lastiği uygulaması 1 Aralık tarihinden itibaren zorunlu olarak başladı. Trafik polisleri sabahın erken saatlerinde lastik dişlerinin bir bir ölçerek kontrol etti. Lastik dişleri yönetmeliğe uygun olmayan araç sürücülerine bin 152 TL ceza kesildi.

Tüm araçlar tek tek ölçüldü! Uymayan araçlara bin 152 TL ceza kesildi

Aksaray’da trafik polisleri sabahın erken saatlerinde yaptığı uygulamalarla 1 Aralık tarihinden itibaren ticari araçlarda zorunla olan kış lastiği kontrolü yapıyor. Lastik dişlerinin bir bir ölçüldüğü kontrollerde lastik dişleri yönetmeliğe uygun olmayan araç sürücülerine ceza kesiliyor.

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Ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği denetimlerinde özellikle sabah erken saatlerde işçi, okul servisleri, kamyon ve diğer ticari araçların yoğun olduğu bölgelerde görev alan trafik polisleri tüm ticari araçları tek tek durduruyor.

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BİN 152 TL PARA CEZASI KESİLİYOR

Ehliyet, ruhsat ve yetki belgeleri kontrol edilerek araçların sorgulandığı uygulamalarda polis ekipleri ellerindeki ölçüm aletiyle ticari araçların lastiklerini bir bir ölçüyor. Kış lastiğinin derinliği kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde 4 mm’den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda 1,6 mm’den az olan araçlara bin 152 TL para cezası kesilirken, araç sürücülerine yönetmeliğe uygun olarak lastik takmaları konusunda gün veriliyor. Polis ekiplerinin yaptığı uygulamalar özellikle her gün sabahın erken saatlerinde devam ediyor. (İHA)

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Ceza Aksaray kış lastiği

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