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Tüm biletler ondan alınıyordu... Fransa'nın devi BlaBlaCar Türkiye'nin en popüler şirketi Obilet'in yeni sahibi oldu!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
28.10.2024 09:43
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Online otobüs ve uçak bileti satışı yapan Obilet, Fransa'nın önde gelen şirketlerinden olan Comuto SA tarafından devralındı. Rekabet Kurulu'nun onayı ile Temmuz ayında yapılan başvurunun onaylanması ile birlikte ileriki günlerde satın alma ve devir işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.

Tüm biletler ondan alınıyordu... Fransa'nın devi BlaBlaCar Türkiye'nin en popüler şirketi Obilet'in yeni sahibi oldu!

2012 yılında kurulan çevrimiçi otobüs ve uçak bileti satan Obilet, sektörde iyi bir yerde duruyordu. 2021 yılında rakibi Biletall'ı satın alarak gücünü artıran ve sektördeki pazar payını büyüten Obilet, Fransa'nın seyahat devi BlaBlaCar tarafından satın alındı.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada ise, "Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hisselerinin tamamının Comuto SA tarafından devralınması işlemi uygun bulundu" cümleleri kullanıldı.

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Temmuz ayında yapılan başvurunun onaylanmasıyla birlikte ilerleyen günlerde satın alma ve devir işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.

HİSSELERİN NE KADARININ SATILDIĞI MERAK KONUSU

Rekabet Kurulu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada hisselerin tamamının satışına yönelik onay verildiğini belirtse de, süreç hakkında Webrazzi'ye açıklamada bulunan OBilet yetkilileri, satış işleminin yalnızca çoğunluk hisselerini kapsadığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa rekabet kurulu satış
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