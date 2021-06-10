Tüm borçlar siliniyor mu? Beklenen yasa yürürlüğe girince gözler ay sonuna çevrildi

Gelir Vergisi, KDV, ÖTV, MTV, emlak vergisi, öğrenim kredisi, SGK primi gibi birçok borca yeniden yapılandırma gelecek. Vatandaş, 30 Nisan öncesine ait olan borçlarından kurtulabilecek. Söz konusu yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile birlikte Resmî Gazete’de yayınlandı.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, ÖTV, KDV, Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, idari para cezaları, Gümrük Vergisi, öğrenim kredisi, su, SGK primi, birliklerin bazı alacakları gibi pek çok borç yapılandırılacak.

Fakat denetleyici ve düzenleyici kurumlar tarafından verilen idari para cezaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklı idari para cezaları kapsam dışında tutulacak.

YAPILANDIRMADAN NASIL YARARLANILACAK?

Başvuruların 31 Aralık'a kadar yapılması gerekiyor.

ÖDEME NASIL HESAPLANIYOR?

Biriken borcun faizleri siliniyor. Ana paraya Yİ-ÜFE değişimleri baz alınarak hesaplanan tutar dâhil edilecek.

Borcun hepsi ilk taksit zamanı içerisinde ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı, ilk 2 taksit süresi içerisinde ödenmesi durumunda ise yüzde 50'si silinmiş olacak.