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Tüm borçlar siliniyor mu? Beklenen yasa yürürlüğe girince gözler ay sonuna çevrildi

10.06.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından Resmî Gazete’de yayınlanan milyonların beklediği yasa, yürürlüğe girdi. Kamuya borcu olan vatandaşların borçlarına yapılandırma geldi. Yasa ile birlikte 30 nisan öncesinde borcu olan vatandaşlar, 5 adımda kolay bir şekilde borçlarında kurtulacak.

Tüm borçlar siliniyor mu? Beklenen yasa yürürlüğe girince gözler ay sonuna çevrildi

Gelir Vergisi, KDV, ÖTV, MTV, emlak vergisi, öğrenim kredisi, SGK primi gibi birçok borca yeniden yapılandırma gelecek. Vatandaş, 30 Nisan öncesine ait olan borçlarından kurtulabilecek. Söz konusu yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile birlikte Resmî Gazete’de yayınlandı.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, ÖTV, KDV, Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, idari para cezaları, Gümrük Vergisi, öğrenim kredisi, su, SGK primi, birliklerin bazı alacakları gibi pek çok borç yapılandırılacak.

Fakat denetleyici ve düzenleyici kurumlar tarafından verilen idari para cezaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklı idari para cezaları kapsam dışında tutulacak.

YAPILANDIRMADAN NASIL YARARLANILACAK?

Başvuruların 31 Aralık'a kadar yapılması gerekiyor.

ÖDEME NASIL HESAPLANIYOR?

Biriken borcun faizleri siliniyor. Ana paraya Yİ-ÜFE değişimleri baz alınarak hesaplanan tutar dâhil edilecek.

Borcun hepsi ilk taksit zamanı içerisinde ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı, ilk 2 taksit süresi içerisinde ödenmesi durumunda ise yüzde 50'si silinmiş olacak.

TAKSİTLER NASIL ÖDENECEK?

Yİ-ÜFE ve ana paradan oluşan tutar, seçilen taksitin katsayılarıyla çarpılacak. Ödemeler 2 ayda bir yapılacak.

ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

İlk taksit süresi Ticaret ve Maliye Bakanlıkları ile belediyelere ödenecek borçlarda 30 Eylül, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ödenecek borçlarda ise 31 Ekim'de sona erecek.

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MATRAH ARTIRIMI

Başvuru süresi sonu: 31 Ağustos
Peşin ödemede son ödeme tarihi: 30 Eylül
Azami 6 eşit taksitte ödeme seçeneği
Bu yılki taksit ödeme dönemleri: Eylül, kasım

TAKSİT SEÇİLİRSE KATSAYILAR

6 taksit: 1,09
9 taksit: 1,135
12 taksit: 1,18
18 taksit: 1,27

BU TARİHLERE DİKKAT!

Son başvuru tarihi: 31 Ağustos
İlk taksit süre bitimi: 30 Eylül
Vergi, trafik cezaları: 30 Eylül
Prim borçları: 31 Ekim

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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