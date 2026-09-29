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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 6 aylık kıdeme 2 gün kala işten çıkarıldı, haklı bulundu

Performans yetersizliği sebebi ile 6 aylık iş güvencesi süresinin dolmasına 2 gün kala işten çıkarılan banka çalışanı işe iade davası açtı. Anayasa Mahkemesi (AYM), dava hakkında önemli bir karara imza atarak üst mahkemenin ayrıntılı inceleme yapmadan verdiği ret kararını hak ihlali saydı.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 6 aylık kıdeme 2 gün kala işten çıkarıldı, haklı bulundu

Anayasa Mahkemesi bütün çalışanları ilgilendiren bir karar imza attı. Performans yetersizliği sebebi ile 6 aylık iş güvencesi süresinin dolmasına 2 gün kala işten çıkarılan banka çalışanı işe iade davası açtı. Anayasa Mahkemesi (AYM), dava hakkında önemli bir karara imza atarak üst mahkemenin ayrıntılı inceleme yapmadan verdiği ret kararını hak ihlali saydı.

TÜM ÇALIŞANLARI İLGİLENDİREN KARAR

Bir banka çalışanı 6 aylık kıdem şartını sağlamasına 2 gün kala raporluyken performans yetersizliği gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. Anayasa Mahkemesi (AYM), davayla ilgili tüm çalışanların ilgilendiren bir karar imza attı.

6 AYLIK KIDEM KOŞULU SAĞLANDI

Anayasa Mahkemesi (AYM), 6 aylık kıdem şartını sağlayamadığı gerekçesiyle işe iade davası reddedilen çalışanın başvurusunda, adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 Mart 2021'de bir bankada yatırım uzmanı olarak çalışmaya başlayan Gülşah K, 13 Eylül 2021'de "performans yetersizliği" gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Kovid-19 nedeniyle 5-18 Eylül 2021 arasında raporlu olan Gülşah K'ye fesih ihbarnamesi 18 Eylül 2021'de tebliğ edildi.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 6 aylık kıdeme 2 gün kala işten çıkarıldı, haklı bulundu 1

Bunun üzerine İstanbul 11. İş Mahkemesine "işe iade" talebiyle dava açan Gülşah K, fesih bildiriminin tebliğ tarihi itibarıyla 6 aylık kıdem koşulunu sağladığını ifade etti.

PERFORMANS YETERSİZLİĞİ İDDİASI HAKSIZ

Çalıştığı süreçte yöneticileri tarafından sürekli takdir edildiğini belirten Gülşah K, performans yetersizliği gerekçesiyle işten çıkarılmasının haksız ve hukuka aykırı olduğunu öne sürdü.

Davalı banka ise cevap dilekçesinde, çalışanın iş akdinin 13 Eylül 2021'de haklı nedenle sona erdirildiğini, işe iadenin şartlarından biri olan 6 aylık kıdem koşulunun gerçekleşmediğini savundu.

YEREL MAHKEME "İŞE İADE" KARARI VERDİ

Gülşah K'nin işe iadesine karar veren yerel mahkeme, işverence işe başlatılmaması halinde davacıya 43 bin 666 lira tazminat ödenmesine hükmetti.

Davacının kıdeminin 6 ay olmasına 2 gün kala iş akdinin feshedildiği hatırlatılan kararda, raporlu olması nedeniyle ihbarnamenin 18 Eylül 2021'de tebliğ edildiği, bu nedenle iş güvencesi hükümlerinden yararlandırılması gerektiği belirtildi.

Kararda ayrıca, fesih öncesinde davacının savunması alınmadığından şekil ve şartlarına uygun yapılmayan feshin geçersiz olduğuna işaret edildi.

İSTİNAF MAHKEMESİ BANKAYI HAKLI BULDU

Karara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi ise davalı bankayı haklı buldu.

Gülşah K'nin iş yerindeki kıdemini 5 ay 28 gün olarak kabul eden daire, davacının iş güvencesi hükümlerinden faydalanamayacağı sonucuna vararak davanın reddine kesin olarak karar verdi.

YENİDEN YARGILAMA YAPILACAK

Karar üzerine Gülşah K, AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine karar veren Yüksek Mahkeme, ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesine gönderilmesine hükmetti.

AYM'nin kararında, 6 aylık kıdem koşulunun, sağlık raporu ve fesih bildiriminin başvurucuya ulaştığı tarihi esas alarak gerçekleştiğini kabul eden yerel mahkemenin, kararında bunu gerekçesiyle anlattığına işaret edildi.

Kararda, istinaf mahkemesinin ise davayı neden reddettiğine dair yeterli gerekçe göstermediği bildirildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Performans aym
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