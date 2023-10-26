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Tüm domatesleri söküp onu dikti! 300 yıllık yatırım yaptı 'Fazla bir masrafı yok, para kazandırıyor ama...'

26.10.2023 10:47 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Kumluca ilçesinde serasındaki domatesleri söküp mango bahçesine dönüştüren üretici, 4 dönümlük alana 300 mango meyvesi dikti. Fidanlar 3 yaşına geldiğinde 1 ağaçta 15 kilo meyve vermeye başladı. Üretici, "Para kazandırıyor ama maliyet ve sabır gerektiriyor. Fidanı dikerken maliyeti çok" dedi. Mango meyvesinin 10 ile 150 yaş arasında en verimli zamanı olduğunu söyleyen üretici, ağacın 300 yıl ömrü olduğunu belirtti. Sebze gibi fazla bir masrafı olmadığını da ifade etti.

Kumluca ilçesinde yaşayan Ertan Parçaoğlu, 3 yıl önce seralarındaki domatesleri söküp mango serasına dönüştürdü. 4 dönümlük alanda yaklaşık 300 adet mango meyvesi diken Parçaoğlu, mango ağaçları iki yaşına geldiğinde meyve hasat etmeye başladı. Mango fidanları ise bu yıl üç yaşına girdi. 3 yıl önce dikilen fidanlarda ortalama 15 kilo meyve var.

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"PARA KAZANDIRIYOR AMA MALİYET VE SABIR GEREKTİRİYOR"

4 dönümlük yeni sera kuran ve buraya da mango meyvesi diken Ertan Parçaoğlu, “Mango meyvesinin kilosunu 150 TL’den satıyorum. Para kazandırıyor ama maliyet ve sabır gerektiriyor. Fidanı dikerken maliyeti çok. Aşılı bir fidanın tanesi 500 ile 1000 TL arasında değişiyor. Geçen yıl yeni diktiğim 4 dönümlük alanda 150 bin TL fidan masrafı, 100 bin TL de hayvan gübresi sarma masrafı ile birlikte 250 bin TL’ye mal oldu. Bu maliyeti çıkarmak için en az 5 yıl beklemek lazım. Sadece seradan para kazanan bir insan mango diker de ondan kazanç beklerse kazanç elde edemez. Mango 10 yaşındayken 50 kilogram meyve veriyor. Mango meyvesi 10 ile 150 yaş arasında en verimli zamanı oluyor. Mango ağacının 300 yıl ömrü var” dedi.

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"MANGONUN KATMA DEĞERİ YÜKSEK! SEBZE GİBİ FAZLA BİR MASRAFI YOK"

Örtüaltı serada domates üretimini bırakıp seralarına mango diken Ertan Parçaoğlu, “Mangoları 3 yıl önce diktim. Geçen yıl bir ton kadar meyve kestim. Bu yıl hasada yeni başladık. Herhalde bir, bir buçuk ton meyve hasat ederiz. Eylül ayı sonu Kasım ayı başında hasat yapıyoruz. Ama şu anda sürekli meyve var. Bir yandan hasat ediyorum. Bir yandan meyve büyüyor. Bir yandan ağaçlar çiçek açıp meyveye duruyor. Mango her ortamda yetişmez. Benim bahçem 470 rakımındadır. Seramın konumu güzel. Sabahtan akşama kadar güneş alıyor. Otomatik sobalarım var. Kış mevsiminde hava sıcaklığı 5 dereceye düşünce sobalarım yanıyor. 5 derecenin altına düşürmüyorum. Sera ortamında tropikal meyve üretimine hızlı bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Mangonun katma değeri yüksek. Sebze gibi fazla bir masrafı yok. Dikerken biraz masrafı var. Bu meyveden para kazanmak için 5 yıl sabretmek lazım. Toptan olarak ihracatçı bile 100 liradan almak istiyor. Ben vermiyorum. İhracatçılar 4 dolardan istediler ama vermedim. Ben 150 liradan pazarcıya veriyorum. Kilosunu 200 liradan da perakende satıyorum. Mango nemi seven bir meyve. Seranın içerisinde nem oranı ne kadar yüksek olursa, yüzde 50’yi aşağı düşmezse ağacın neşesi ve meyvesi daha güzel oluyor” diye konuştu. (İHA)

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mango sera

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