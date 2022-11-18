FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tüm emeklilerin hesaplarına yatacak: En az 2.200 TL verilecek! İşte detaylar...

Tüm emeklilerin hesaplarına yatacak: En az 2.200 TL verilecek! İşte detaylar...

18.11.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılda emeklilerin cepleri rahatlayacak. Promosyon kampanyaları ile bankalardan 3.500 - 7.500 TL bandında ödeme alacak olan emeklilere, ayrıca yeni yılda en az 2.200 TL daha ödeme sağlanacak. Ödemeler bankaya yatacak. İşte konunun detayları...

Tüm emeklilerin hesaplarına yatacak: En az 2.200 TL verilecek! İşte detaylar...

Yeni yılın yaklaşmasıyla promosyon ödemeleri ve emekli maaşlarında artış beklenirken emeklilerin yüzünü güldürecek bir haber daha bulunuyor. Promosyon ödemelerinin yanı sıra emekli vatandaşlar önümüzdeki sene en az 2 bin 200 TL daha ek ödeme alacak. Bu ücret, karşılıksız olarak bütün emeklilerin hesaplarına geçecek.

SENEDE 2 DEFA VERİLECEK

Önümüzdeki yıl iki defa verilecek bu ödeme iki taksit halinde olacak. Emekli bayram ikramiyesi adı verilen bu ödemeler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatacak.

Tüm emeklilerin hesaplarına yatacak: En az 2.200 TL verilecek! İşte detaylar...

Emekli ikramiyesi ilk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak verildi. Bu miktar sonrasında 1.100 TL'ye çıkarıldı, Ramazan ve Kurban Bayramı evvelinde hesaplara yattı. Toplamda 2.200 TL'lik tutardan tüm emekliler faydalandı.

NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Emekli ikramiyesi, sisteme kayıtlı olan bütün emeklilere ödeniyor. Ramazan Bayramı 21-23 Nisan 2023 tarihlerine denk geliyor. İlk ikramiyenin nisan ayında ödeneceği öngörülüyor.

29 Haziran’da başlayıp 2 Temmuz’da sona erecek. İkramiyenin haziran ayının son haftasında yatması bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT'de şimdi de maaş hesabı başladı! EYT'de şimdi de maaş hesabı başladı!
Heyecanlandıran iddia: Petrol ihtiyacının yüzde 15'ini karşılayacak Heyecanlandıran iddia: Petrol ihtiyacının yüzde 15'ini karşılayacak
Trafik sigortasında yeni düzenleme!Trafik sigortasında yeni düzenleme!
Anahtar Kelimeler:
emekli hesap ikramiye

En Çok Okunan Haberler

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

Barışmak istemeyen eski eşini pompalıyla katletti

Barışmak istemeyen eski eşini pompalıyla katletti

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha!

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha!

Memur ve emekli maaşlarının ardından milyonları ilgilendiren karar! Çalışma başlatıldı, asgari ücrete de geliyor

Memur ve emekli maaşlarının ardından milyonları ilgilendiren karar! Çalışma başlatıldı, asgari ücrete de geliyor

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

EYT'de şimdi de maaş hesabı başladı!

EYT'de şimdi de maaş hesabı başladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.