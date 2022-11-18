Tüm emeklilerin hesaplarına yatacak: En az 2.200 TL verilecek! İşte detaylar...

Yeni yılın yaklaşmasıyla promosyon ödemeleri ve emekli maaşlarında artış beklenirken emeklilerin yüzünü güldürecek bir haber daha bulunuyor. Promosyon ödemelerinin yanı sıra emekli vatandaşlar önümüzdeki sene en az 2 bin 200 TL daha ek ödeme alacak. Bu ücret, karşılıksız olarak bütün emeklilerin hesaplarına geçecek.

SENEDE 2 DEFA VERİLECEK

Önümüzdeki yıl iki defa verilecek bu ödeme iki taksit halinde olacak. Emekli bayram ikramiyesi adı verilen bu ödemeler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatacak.

Emekli ikramiyesi ilk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak verildi. Bu miktar sonrasında 1.100 TL'ye çıkarıldı, Ramazan ve Kurban Bayramı evvelinde hesaplara yattı. Toplamda 2.200 TL'lik tutardan tüm emekliler faydalandı.

NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Emekli ikramiyesi, sisteme kayıtlı olan bütün emeklilere ödeniyor. Ramazan Bayramı 21-23 Nisan 2023 tarihlerine denk geliyor. İlk ikramiyenin nisan ayında ödeneceği öngörülüyor.

29 Haziran’da başlayıp 2 Temmuz’da sona erecek. İkramiyenin haziran ayının son haftasında yatması bekleniyor.



