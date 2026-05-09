Tüm gerçeği SGK’ya gidince öğrendi! Gözyaşları içinde anlattı

Sosyal Güvenlik Kurumu’na emeklilik işlemleri için başvuruda bulunan 53 yaşındaki Ömer Rıdvan Küçükdeniz hayatının şokunu yaşadı. Küçükdeniz'in en büyük hayali emekli olup aylığını düzenli bir şekilde alabilmekti. Ancak hayalleri suya düştü.

CNN TÜRK Muhabiri Yağmur Yılman’ın haberine göre, Küçükdeniz 3 yıl önce SGK’ya başvuruda bulundu. Başvuru esnasında adına açılmış iki ayrı şirket ve 600 bin lirayı aşan Bağ-Kur borcuyla karşılaştı. Bu nedenle ne emekli olabildi ne de sosyal yardımlara başvurabildi.

“Bir hayalim vardı, o da emeli olabilmekti. Maalesef olmadı” diyerek üzüntüsünü anlatan Küçükdeniz sözlerine şu şekilde devam etti:

“Üzerimde bir şirket olduğunu söylediler. İstanbul Ataşehir’de ve ‘hâlâ açık olarak görünüyor’ dediler. Borçlu iki şirket görünüyormuş. Biri İstanbul Ataşehir’de, bir tanesi de Çorlu’da görünüyor. Ben evsizim, sokakta yaşıyorum. Bunlardan benim haberim yoktu”

Dolandırıldığını SGK’ya gittiği zaman anladığını belirten Küçükdeniz, “Ben şimdiye kadar emekliydim, her ay maaşımı alıyordum. İnsan gibi yaşamak istiyorum artık. Yeter, elim kolum bağlı. Veterinerde yatıp kalkıyorum. Başka gidecek, kalacak yerim yok. Bunun yüzünden mağdur oldum” şeklinde konuştu.

YAŞAMINI VETERİNERDE SÜRDÜRÜYOR

20 yaşından beri ailesinden destek görmediğini iddia eden Küçükdeniz, bu süreçte tamamen yalnız kaldığını maddi imkansızlıklar nedeniyle sokakta yaşamaya başladığını söyledi. İstanbul Fatih’te yağmurlu bir havada onu gören bir veteriner ise yaşlı adam için iş yerinin kapısını açtı. Klinikte kendisine kalacak bir alan oluşturulan Küçükdeniz, günlerdir burada yaşamını sürdürüyor.

“SUÇSUZLUK İSPATLANMAYA ZORLANIYOR”

Avukat Zafer İşeri, hukuki süreç ile ilgili şu cümleleri kullandı:

“Açık konuşmak gerekirse sistemin en çok eleştirilen tarafı da burada başlıyor. Çünkü mağdur vatandaş kendi suçsuzluğunu, masumiyetini ispat etmeye zorlanıyor. Oysa modern hukuk sistemlerinde esas olması gereken şey vatandaşın korunmasıdır”

Sürecin nasıl olması gerektiğine ilişkin ise İşeri, şu tavsiyede bulundu:

“Bir insanın adına şirket açılıyorsa o kişiye anlık bildirim gitmeli. Telefonuna mesaj gelmeli. E-Devlet üzerinden zorunlu bir onay sistemi getirilmeli. Biyometrik doğrulama sistemleri daha etkin şekilde kullanılmalı. Bugün bankacılık işlemlerinde bile çift doğrulama kullanılıyor. Ancak milyonlarca liralık ticari sorumluluk doğurabilecek şirket kuruluşlarında hâlâ ciddi açıklar bulunuyor ve bu durum hukuken tartışma konusu olmaya devam ediyor.”