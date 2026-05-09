FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Tüm gerçeği SGK’ya gidince öğrendi! Gözyaşları içinde anlattı

Emekli olma hayali ile SGK’ya başvurduğunda dünyası başına yıkıldı! Ömer Rıdvan Küçükdeniz, adına kayıtlı yüz binlerce borcu olduğunu öğrendi. İşte detaylar…

Tüm gerçeği SGK’ya gidince öğrendi! Gözyaşları içinde anlattı
Rümeysa Ezgi Sivritepe
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Sosyal Güvenlik Kurumu’na emeklilik işlemleri için başvuruda bulunan 53 yaşındaki Ömer Rıdvan Küçükdeniz hayatının şokunu yaşadı. Küçükdeniz'in en büyük hayali emekli olup aylığını düzenli bir şekilde alabilmekti. Ancak hayalleri suya düştü.

CNN TÜRK Muhabiri Yağmur Yılman’ın haberine göre, Küçükdeniz 3 yıl önce SGK’ya başvuruda bulundu. Başvuru esnasında adına açılmış iki ayrı şirket ve 600 bin lirayı aşan Bağ-Kur borcuyla karşılaştı. Bu nedenle ne emekli olabildi ne de sosyal yardımlara başvurabildi.

Tüm gerçeği SGK’ya gidince öğrendi! Gözyaşları içinde anlattı 1

“Bir hayalim vardı, o da emeli olabilmekti. Maalesef olmadı” diyerek üzüntüsünü anlatan Küçükdeniz sözlerine şu şekilde devam etti:

“Üzerimde bir şirket olduğunu söylediler. İstanbul Ataşehir’de ve ‘hâlâ açık olarak görünüyor’ dediler. Borçlu iki şirket görünüyormuş. Biri İstanbul Ataşehir’de, bir tanesi de Çorlu’da görünüyor. Ben evsizim, sokakta yaşıyorum. Bunlardan benim haberim yoktu”

Dolandırıldığını SGK’ya gittiği zaman anladığını belirten Küçükdeniz, “Ben şimdiye kadar emekliydim, her ay maaşımı alıyordum. İnsan gibi yaşamak istiyorum artık. Yeter, elim kolum bağlı. Veterinerde yatıp kalkıyorum. Başka gidecek, kalacak yerim yok. Bunun yüzünden mağdur oldum” şeklinde konuştu.

Tüm gerçeği SGK’ya gidince öğrendi! Gözyaşları içinde anlattı 2

YAŞAMINI VETERİNERDE SÜRDÜRÜYOR

20 yaşından beri ailesinden destek görmediğini iddia eden Küçükdeniz, bu süreçte tamamen yalnız kaldığını maddi imkansızlıklar nedeniyle sokakta yaşamaya başladığını söyledi. İstanbul Fatih’te yağmurlu bir havada onu gören bir veteriner ise yaşlı adam için iş yerinin kapısını açtı. Klinikte kendisine kalacak bir alan oluşturulan Küçükdeniz, günlerdir burada yaşamını sürdürüyor.

Tüm gerçeği SGK’ya gidince öğrendi! Gözyaşları içinde anlattı 3

“SUÇSUZLUK İSPATLANMAYA ZORLANIYOR”

Avukat Zafer İşeri, hukuki süreç ile ilgili şu cümleleri kullandı:

“Açık konuşmak gerekirse sistemin en çok eleştirilen tarafı da burada başlıyor. Çünkü mağdur vatandaş kendi suçsuzluğunu, masumiyetini ispat etmeye zorlanıyor. Oysa modern hukuk sistemlerinde esas olması gereken şey vatandaşın korunmasıdır”

Tüm gerçeği SGK’ya gidince öğrendi! Gözyaşları içinde anlattı 4

Sürecin nasıl olması gerektiğine ilişkin ise İşeri, şu tavsiyede bulundu:

“Bir insanın adına şirket açılıyorsa o kişiye anlık bildirim gitmeli. Telefonuna mesaj gelmeli. E-Devlet üzerinden zorunlu bir onay sistemi getirilmeli. Biyometrik doğrulama sistemleri daha etkin şekilde kullanılmalı. Bugün bankacılık işlemlerinde bile çift doğrulama kullanılıyor. Ancak milyonlarca liralık ticari sorumluluk doğurabilecek şirket kuruluşlarında hâlâ ciddi açıklar bulunuyor ve bu durum hukuken tartışma konusu olmaya devam ediyor.”

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (9 Mayıs 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (9 Mayıs 2026)
Kayıt olana bunu vadediyor: ‘Dünyanın her yerinde iş bulabilir’Kayıt olana bunu vadediyor: ‘Dünyanın her yerinde iş bulabilir’

Anahtar Kelimeler:
sgk dolandırıcı emekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim"

Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim"

SPK, TÜİK ve Merkez Bankası'nda kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

SPK, TÜİK ve Merkez Bankası'nda kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Özel hayatını açık açık anlattı! Sessizliğini bozdu

Özel hayatını açık açık anlattı! Sessizliğini bozdu

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.