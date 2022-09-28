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Tüm gözler EYT'ye çevrilmişken 2 milyon vatandaşa yeni müjde geldi! Liseden beri bunu bekliyorlardı...

28.09.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

,Herkes EYT'ye kilitlenmişken 2 milyon kişiyi ilgilendiren bir müjde daha! Türkiye'de son dönemde en çok beklenen konular arasında yer alan EYT'de artık sona gelindi. EYT'nin Aralık ayında meclise gelip Ocak 2023'te yasalaşması bekleniyor. EYT ile ilgili son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor! Sayıları iki milyonu bulan staj mağdurları hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Tüm gözler EYT'ye çevrilmişken 2 milyon vatandaşa yeni müjde geldi! Liseden beri bunu bekliyorlardı...

Toki sosyal konut projeleri, çiftçinin doğal gaz ve elektrik borçlarının bir kısmının silinmesi gibi destek paketlerinin yanında EYT ile ilgili de son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Normal süreçte emeklilikten sayılmayan staj mağdurları için yeni bir ihtimal doğdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, staj mağdurlarını sevindiren haberi verdi.

SON DAKİKA: EYT'DEN SONRA SÜRPRİZ STAJ MAĞDURLARI HAMLESİ! SAYILARI 2 MİLYONU BULUYOR

Uzun yıllar boyunca Türkiye'nin en çok konuşulan sorunlarından biri olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar için artık son viraja gelindi. Dün açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, EYT'de tüm çalışmaların tamamlandığını Aralık ayında sürecin sonuçlanacağını duyurdu.

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516 BİN KİŞİ KADRO HAKLARINA KAVUŞACAK!

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.

ONLAR DA ERKEN EMEKLİ OLABİLECEK!

Meslek lisesi mezunları, staj dönemlerinde de sigortalı sayılmak istiyordu. O dönem liselerde çalışanların sigortalı sayılması durumunda iki milyon kişinin emeklilik yaşı erkene alınacak. Staj mağdurlarının da EYT düzenlemesinden faydalanması bekleniyor.

İşe başlama tarihi 8 Eylül 1999 olan stajyer ve çıraklar için 18 yaşa dikkat edileceği ifade ediliyor. Staj süresi sigortalılık süresinin tamamlanması açısından önemli olacak.

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