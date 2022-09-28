Son dakika: Erdoğan'ın asgari ücret sözleri sonrası hesaplamalar başladı... 2023 asgari ücret için yeni senaryo! 'O rakamın altında olmayacak'

Son dakika: Yeni asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından Ankara'da kadın kollarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada ekonomi ile ilgili kritik mesajlar veren Erdoğan, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarının ciddi şekilde yükseltileceğini söyleyerek, enflasyonun yol açtığı refah kaybının giderileceğini ifade etti. Milyonlarca vatandaşı heyecanlandıran açıklamaların ardından vatandaş hesap makinesini çıkardı! 2023 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte merak edilen soruların cevabı...

SON DAKİKA: YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Sabah yazarı Faruk Erdem, katıldığı canlı yayında asgari ücretle ilgili merak edilen soruya yanıt verdi. İşte Erdem'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Şu kadar olacak demek çok zor. Çünkü netice itibarıyla bu iş aralık ayında bir komisyon toplantısıyla belirleniyor ama işaretler veriliyor. Nasıl veriliyor? Bugüne kadar yapılmış asgari ücret artışlarına bakıyorum, hep enflasyonun üzerinde olmuş. Son artışa baktığın zaman mesela geçen aralıkta yapılana yüzde 50,1 olmuş ki enflasyonun çok üstündeydi. Ayrıca vergiler de kaldırılmıştı. Sonra temmuzda yüzde 30'luk bir artış daha oldu. Yüzde 80-90'a yakın kümülatif baktığın zaman asgari ücrette bir artış oldu.

'ASGARİ ÜCRET 7 BİN 500 LİRADAN AŞAĞI OLMAZ'

Şimdi yıl sonu enflasyon açıklamalarına baktığım zaman hem orta vadeli programda hem de yapılan anketlerde yüzde 65-70 civarında bir enflasyon ortaya çıkıyor. Dolayısıyla temmuz artışı da dikkate alınırsa net asgari ücretin 7 bin 500 liradan aşağı olmayacağını, üzerinde olacağını konuşmuştuk. Şunu hep söylüyorum asgari ücret bir geçim ücreti değil. İnsanlar diyor ki 7 bin 500 lira ile geçinilir mi? Evet geçinilmez. Asgari ücret bir geçim rakamı değil, asgari ücret bir gösterge rakamı. Birçok şeyi belirleyen bir rakam. Devlet diyor ki, bu rakamdan daha az maaş verme, bunun üzerinde ver diyor. Dolayısıyla asgari ücret bir geçim ücreti değil, bir gösterge ücreti. Ona göre maaş verilmesi lazım. Yani asgari ücretin üzerinde bir maaş verilmesi lazım."

ASGARİ ÜCRET NE KADAR ZAMLANMIŞTI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında 2022 yılı için asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının yılın ilk 6 ayında yüzde 70’i aşmasıyla maaşlara ikinci bir zam yapılma ihtiyacı doğmuştu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını duyurmuştu. Böylece asgari ücret yüzde 30 artışla net 5 bin 500 liraya yükselmişti.

