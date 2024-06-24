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Tüm gözler saat 10.00'da! CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüşecek

24.06.2024 06:35
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CHP heyeti yeni haftanın ilk gününde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşecek. Saat 10.00'da gerçekleştirilmesi planlanan ziyarette asgari ücrete zam ve emekli maaşı konularının öncelikli olarak konuşulması bekleniyor. İşte tüm detaylar...

Tüm gözler saat 10.00'da! CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüşecek

Ankara, yeni haftanın ilk gününde önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'nin Hazine ve Maliye'den sorumlu gölge Bakanı Yalçın Karatepe ile saat 10.00'da bakanlıkta bir araya gelecek.

Heyette ayrıca CHP’yi temsilen iki ekonomi kurmayı Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir de olacak.

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CHP heyeti ziyaret öncesi, Şimşek ile görüşmede ele alınacak konuları masaya yatırdı. Heyet, halihazırda hükümetin çalıştığı "vergi reformu" paketi için önerilerin yer aldığı bir rapor hazırladı.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI MASADA

CHP'li kurmaylar ayrıca "acil önlem alınması gereken konular" olarak nitelendirdiği başlıkları da Hazine ve Maliye Bakanına sunacak. Öne çıkan konular asgari ücret ve emekli maaşı.

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REFAH PAYI ÖNERİSİ

CHP'li Yalçın Karatepe, Temmuz'dan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması talebini dile getirecek. Emekliler için de enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması önerisi masada olacak.

Görüşmede ayrıca tarımsal desteklerin arttırılması, TÜİK verileri, Varlık Fonu gibi başlıklar da CHP'li kurmaylar tarafından gündeme getirelecek.


Express


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asgari ücret Mehmet Şimşek
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