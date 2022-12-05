Tüm kiracılar dikkat: Kirayı daha düşük ödeyebilirsiniz! Ev sahibinden talep etmeniz gerekiyor! İşte detaylar...

Artan mülk fiyatları kira artışını da beraberinde getirdi. Bilindiği üzere yeni uygulama ile kiralara bir sene boyunca sadece yüzde 25 yükseliş tanındı. Yeni kiracılar ise güncel fiyatlardan ev tutmaya devam ediyor. Kiracıları ve ev sahiplerini koruyan yasalar bulunuyor. Kiracının, bazı durumlarda kirada indirim talep etme hakkı bulunuyor. İşte ayrıntılar...

KİRAYI DAHA DÜŞÜK ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

Kiracı, evde sonradan meydana gelen sorunlar nedeniyle evi yeterince kullanamıyorsa bu durumu ev sahibine bildirmeli ve sorunların giderilmesini istemeli. Eğer ev sahibi sorunları gidermezse kiracı, kirada indirim talep edebilir.

Ev sahibi, haklı bir gerekçesi olmadığı takdirde kiracıyı evden çıkaramaz. Ancak kiralanan mülk sahibinin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu ya da kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için gerekliyse kiracının çıkması talep edilebilir.

Kiradaki evin tadilatı ev sahibine aittir. Kiracı ve mülk sahibi arasında anlaşma olursa kiracı mülkü yenileyebilir ve bunun karşılığında kira bedelini daha az ödeyebilir.

Kiralar vaktinde ödenmelidir. Ancak eğer geç ödenirse mülk sahibi, kirada fazla ödeme talep edemez. Öte yandan kira ödenmezse ev sahibi kiracıyı tahliye etmek için dava açabilir.



