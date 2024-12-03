Tüm marketlerde var! Ünlü baharat markası da tehlikeli listeye girdi: İçinden izin verilmeyen ürün çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesi güncellendi. Yine birçok firmanın çok sayıda ürünü listede yerini aldı. İnsanların hem paralarını alan hem de sağlığını riske atan ürünlerde en dikkat çekeni bu kez bir baharat oldu.

ARİFOĞLU DA LİSTEYE GİRDİ

Hemen hemen her markette bulunan Arifoğlu baharatın sumaklarında gıdaya izin verilmeyen boya tespit edildi. Firmanın ürünü bu neden tehlikeli listede yerini aldı.

SADECE BAHARAT DEĞİL

2 Aralık'ta güncellenen listede baharatın yanı sıra çikolata, zeytinyağı, tereyağı, sucuk, urfa kebap ve börek gibi ürünler yer aldı.

SUCUKTA BAŞ ETİ ÇIKTI

Zeytinyağına tohum yağı, sucukta baş eti, kıymalı börekte sakatat (taşlık), Urfa kebapta kanatlı eti, baharatta gıda boyası, çikolata da ilaç etken maddesi gibi tespitler yapıldı.