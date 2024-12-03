FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tüm marketlerde var! Ünlü baharat markası da tehlikeli listeye girdi: İçinden izin verilmeyen ürün çıktı

Tüm marketlerde var! Ünlü baharat markası da tehlikeli listeye girdi: İçinden izin verilmeyen ürün çıktı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.12.2024 09:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıdada skandallar bitmek bilmiyor. Vatandaşın para vererek aldığı ürünlerde resmen insan hayatıyla oynanıyor. Tarım Bakanlığı'nın markaları ve ifşa ettiği ürünler listesi yenilendi. Çok sayıda ürünün yer aldığı listede market raflarını süsleyen Arifoğlu baharat da yer aldı. Sumakta onay verilmeyen bir ürünün kullanıldığı tespit edildi.

Tüm marketlerde var! Ünlü baharat markası da tehlikeli listeye girdi: İçinden izin verilmeyen ürün çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesi güncellendi. Yine birçok firmanın çok sayıda ürünü listede yerini aldı. İnsanların hem paralarını alan hem de sağlığını riske atan ürünlerde en dikkat çekeni bu kez bir baharat oldu.

iStock-1163007211

ARİFOĞLU DA LİSTEYE GİRDİ

Hemen hemen her markette bulunan Arifoğlu baharatın sumaklarında gıdaya izin verilmeyen boya tespit edildi. Firmanın ürünü bu neden tehlikeli listede yerini aldı.

ARİ1

SADECE BAHARAT DEĞİL

2 Aralık'ta güncellenen listede baharatın yanı sıra çikolata, zeytinyağı, tereyağı, sucuk, urfa kebap ve börek gibi ürünler yer aldı.

UZUN1

SUCUKTA BAŞ ETİ ÇIKTI

Zeytinyağına tohum yağı, sucukta baş eti, kıymalı börekte sakatat (taşlık), Urfa kebapta kanatlı eti, baharatta gıda boyası, çikolata da ilaç etken maddesi gibi tespitler yapıldı.

YĞ

Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı baharat gıda liste
En Çok Okunan Haberler
Trump o tarihi işaret ederek tehdit etti: "Orta Doğu cehenneme döner"

Trump o tarihi işaret ederek tehdit etti: "Orta Doğu cehenneme döner"

Okulu bastı! Kardeşinin tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

Okulu bastı! Kardeşinin tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

'Bilmece son bulur' Yüzde 16-17'yi sildi, 'en az' deyip 2 rakam verdi

'Bilmece son bulur' Yüzde 16-17'yi sildi, 'en az' deyip 2 rakam verdi

Araç yenilemek için bu haberi bekliyorlardı! ÖTV'siz ve KDV'siz dönem başlıyor

Araç yenilemek için bu haberi bekliyorlardı! ÖTV'siz ve KDV'siz dönem başlıyor

AVM'ye gidenler duyunca inanamadı! Giriş ücreti iddiasına açıklama geldi

AVM'ye gidenler duyunca inanamadı! Giriş ücreti iddiasına açıklama geldi

4 saat 46 dakika sonra aracının başına döndü, ödediği para şaşkınlık yarattı

4 saat 46 dakika sonra aracının başına döndü, ödediği para şaşkınlık yarattı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.