Tüm prim borçları yapılandırılıyor! SGK'den Bağ-Kur'luya müjde!

Prim borçları nedeniyle bir türlü emekli olamayan vatandaşlar için yapılandırma yasası büyük bir fırsat oldu. 31 Ağustos tarihine kadar başvuruda bulunanlar devlete olan borçlarını yapılandırabilecek. Bağ-Kur’lular ise bu yasa ile erken emeklilik fırsatını yakalayacak. Yapılandırma ile ilgili aklınıza gelen tüm sorulara yanıt verdik.

YAPILANDIRMA YASASI SGK’YA OLAN HANGİ BORÇLAR KAPSIYOR?

Yapılandırma yasası kapsamında SGK’ya borçlu olanlar nisan ayı ve öncesi dönemlere ait borçlarını yapılandırabilecek. Bu yapılandırma fırsatı kapsamında Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigortası primleri, Bağ-Kur'luların dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı sigorta primlerine ilişkin borçlar da yapılandırılacak.

YAPILANDIRMA İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Yapılandırma yasasından faydalanarak kamuya olan borçlarını ödemek isteyenlerin 31 Ağustos tarihine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. 31 Ağustos tarihinden sonra başvuru yapılamayacak. İlerleyen günlerde son başvuru tarihlerinin uzatılmasıyla ilgili bir karar çıkarsa ancak başvurular tekrar açılacak. Ancak şu anda böyle bir durum söz konusu olmadığından son tarih 31 Ağustos.