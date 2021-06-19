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Tüm prim borçları yapılandırılıyor! SGK'den Bağ-Kur'luya müjde!

19.06.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıkarılan yapılandırma yasası ile birlikte kamuya borcu olan vatandaşlar için büyük bir fırsat doğdu. Neredeyse borçların yüzde 90’ı silinirken, hem SGK’lılar hem de Bağ-Kur’lular için müjdeler peş peşe geldi.

Tüm prim borçları yapılandırılıyor! SGK'den Bağ-Kur'luya müjde!

Prim borçları nedeniyle bir türlü emekli olamayan vatandaşlar için yapılandırma yasası büyük bir fırsat oldu. 31 Ağustos tarihine kadar başvuruda bulunanlar devlete olan borçlarını yapılandırabilecek. Bağ-Kur’lular ise bu yasa ile erken emeklilik fırsatını yakalayacak. Yapılandırma ile ilgili aklınıza gelen tüm sorulara yanıt verdik.

YAPILANDIRMA YASASI SGK’YA OLAN HANGİ BORÇLAR KAPSIYOR?

Yapılandırma yasası kapsamında SGK’ya borçlu olanlar nisan ayı ve öncesi dönemlere ait borçlarını yapılandırabilecek. Bu yapılandırma fırsatı kapsamında Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigortası primleri, Bağ-Kur'luların dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı sigorta primlerine ilişkin borçlar da yapılandırılacak.

YAPILANDIRMA İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Yapılandırma yasasından faydalanarak kamuya olan borçlarını ödemek isteyenlerin 31 Ağustos tarihine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. 31 Ağustos tarihinden sonra başvuru yapılamayacak. İlerleyen günlerde son başvuru tarihlerinin uzatılmasıyla ilgili bir karar çıkarsa ancak başvurular tekrar açılacak. Ancak şu anda böyle bir durum söz konusu olmadığından son tarih 31 Ağustos.

BAĞ-KUR’LULARIN İHYA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bağ-Kur’lular borçlarını ihya için 1 Temmuz itibarıyla başvuru yapabilecek. Son tarih ise 1 Kasım olarak belirlendi. Bağ-Kur’luların primlerini ihya edebilmesi için 1 Temmuz ve 1 Kasım arasında başvuruları alınacak.

YAPILANDIRMAYA NASIL BAŞVURULUR?

Bağ-Kur’lular sigorta ve primlerini kendileri ödüyorsa e-Devlet üzerinden başvuru gerçekleştirebilirken, işverenler e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla sosyal güvenlik merkezlerine başvurabilir.

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YAPILANDIRMA YASASININ AVANTAJLARI NELERDİR?

Çıkarılan yapılandırma yasası ile ödemesini süresinde yapanlara gecikme cezası ve zammı uygulanmayacak.

İcra takibi yapılmayacağı gibi haciz işlemleri de başlatılmayacak. 2 taksit vaktinde ödenirse “borcu yoktur” yazısı alınabilecek.

YAPILANDIRMAYA BAŞVURUP BORCUMU ÖDEMEZSEM NE OLUR?

Yapılandırmaya başvurup borcunun ilk iki taksitini ödemeyenler bir takvim yılında 2'den fazla taksitin ödenmemesi, eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacak. Taksitli ödemelerde 10 liraya kadar eksik ödeme olabilecek.

YAPILANDIRMA YASASI İLE ÖDEME KOLAYLIĞI NASIL SAĞLANIYOR?

Alacaklar gecikme cezası, zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenecek. Bu da borçların yüzde 90’ının silinmesi anlamına geliyor. Şöyle ki peşin ödemede Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, 2 taksitle ödemede yüzde 50'si silinecek.

Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Kasım tarihine kadar yapılması gerekiyor.

TAKSİTLİ ÖDEME NASIL İŞLEYECEK?

Eğer taksitli ödeme seçilirse 2'şer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapılabilecek. Taksit sayısına göre belirlenen katsayılarla tutar güncellenecek.

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