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Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Hükümet düğmeye bastı: Bunu yapana af yok, normal cezadan daha fazla ödeyecek

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
22.04.2025 07:40
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Hükümetin son zamanda ısrarla üzerinde durduğu konulardan biri de trafikte ihlal yapanlar. Konuyla ilgili gelen peş peşe açıklamaların ardından düğmeye basıldı. Yeni düzenlemeyle beraber trafikte birden fazla suç işleyen sürücüler için artırılmış cezalar uygulanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı toplantıda ele alınan konuyla ilgili yakın zamanda somut adım atılması bekleniyor.

Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Hükümet düğmeye bastı: Bunu yapana af yok, normal cezadan daha fazla ödeyecek

AK Parti’nin hukukçuları ve İçişleri Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan yeni taslak ile trafik cezalarının artırılarak caydırıcı hâle getirilmesi hedefleniyor. Böylece özellikle hız ihlali, kırmızı ışık, hatalı şerit değiştirme, hatalı sollama gibi ihlallerden kaynaklı kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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CEZALARDA ARTIŞ SİNYALİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu kapsamda trafik suçlarında cezaların artırılması için Cumhurbaşkanlığında AK Parti grup yönetimi ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda İçişleri Bakanlığının yaptığı sunumda, 2024 yılında 6 bin 450 ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldiği, bu kazaların yüzde 45’inin hız ihlalinden kaynaklandığı aktarıldı. Kazaların 1.300’ünün ise hatalı şerit değiştirme, diğerlerinin ise hatalı dönüş, hatalı sollama, kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığı belirtildi.

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CEZA ARTTI SUÇ ORANI AZALDI

AK Parti kaynakları “Türkiye’de trafik suçlarının cezaları çok düşük kaldı. Mesela çakarlı araç konusunda cezayı artırınca bu yasağa uymayanların sayısı yüzde 75 azaldı. Çünkü, cezalar caydırıcı hâle geldi. Yetkisiz çakarlı araç kullanımına 7 bin 500 liradan 150 bin liraya kadar para cezası ve ehliyete el koyma yaptırımı var. Bir de yapılan denetimlerde bakıyorsunuz, adam Avrupa’dan gelmiş, orada hiç trafik cezası almamış. Ama Türkiye’de çok sayıda ceza uygulanmış. Bu durum cezaların düşük olmasından kaynaklanıyor. Çünkü adam nasılsa cezası az diye trafik kurallarını ihlal etmeyi göze alıyor” değerlendirmesini yaptı.

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ÜST ÜSTE SUÇUN CEZASI ARTACAK

Taslak ile yapılması planlanan bir başka düzenleme ise zincirleme trafik suçunun cezasına yönelik olacak. AK Parti kurmayları “Adam trafikte önce kırmızı ışıkta geçmiş, sonra şerit ihlali yapmış sonra da gitmiş birinin önünü kesmiş. Burada zincirleme bir durum olduğu için cezalarda artırıcı sebep sayılacak” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik cezası ak parti hükümet trafik cezalari
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