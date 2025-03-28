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Tüm vatandaşları ilgilendiriyor, 2 Haziran'dan itibaren zorunlu! İlk aşamadaki denetimde Bakanlık 1 milyondan fazla ceza yazdı...

28.03.2025 11:48
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Ticaret Bakanlığı, ilk aşamada kiralık taşınmaz ilanları için başlatılan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında yaptığı denetimlerde, kimlik doğrulaması yapmadan ilan yayımladığı tespit edilen bir şirketin iki ayrı ilan platformuna 1 milyon 200 bin lira idari para cezası kesti.

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor, 2 Haziran'dan itibaren zorunlu! İlk aşamadaki denetimde Bakanlık 1 milyondan fazla ceza yazdı...

Ticaret Bakanlığı, emlak ve otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı piyasa yapısının tesis edilmesi, sektörde kaliteli hizmet sunumunun sağlanması ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla taşınmaz ve taşıt ilanlarının yayımlandığı ilan platformlarında kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirmişti.

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1 OCAK TARİHİNDE ZORUNLU OLMUŞTU

Sistem, 1 Ocak itibarıyla ilk aşamada kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak şekilde devreye alındı. Uygulamayla kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin emlak portalları üzerinden ilan vermelerinin önüne geçildi.

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BAKANLIKTAN DEV CEZA

Bakanlık ekipleri sistemin ilk aşamasında yaptığı denetimlerde, düzenlemeye aykırı şekilde ilan yayımladığı tespit edilen bir şirketin iki ayrı ilan platformuna 1 milyon 200 bin lira idari para cezası uyguladı.

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İKİNCİ AŞAMAYA 7 NİSAN'DA GEÇİLECEK!

Sistemin ikinci aşamasına 7 Nisan itibarıyla geçilmesi planlanıyor. Bu tarihten itibaren yetki doğrulama uygulaması satılık işyeri ilanlarında da zorunlu hale gelecek. Sonraki süreçte diğer satılık taşınmaz ilanlarında da yetki doğrulama zorunlu olacak.

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2 HAZİRAN TARİHİNDE ZORUNLU OLACAK

İkinci el taşıt ilanlarında da yetki doğrulama uygulaması başlamış ancak 7 Nisan'a kadar geçiş süreci öngörülmüştü. 7 Nisan itibarıyla taşıt ilanlarında model yılına göre kademeli geçiş süreci uygulanacak. İlk aşamada model yılı 2023 ve üzeri olan ilanlar için yetki doğrulaması yapılması zorunlu olacak. 2 Haziran itibarıyla da tüm taşıt ilanları için yetki doğrulaması zorunlu hale gelecek.

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Söz konusu uygulamayla taşınmaz ve ikinci el taşıt sektörlerinde sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenlemeyle, Bakanlıktan yetki belgesi almayan işletmelerin ilan vermesinin yanı sıra yetkisiz ve kayıt dışı emlakçılık, galericilik faaliyetlerinin de önüne geçilecek.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi
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