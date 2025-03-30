Tunus'un para birimi nedir? Tunus'un para biriminin kodu ve sembolü

Resmi ismi ile Tunus Cumhuriyeti, Kuzey Afrika’da yer alan ülkelerden biridir. Akdeniz’e kıyısı vardır ve kurucusu Habib Burgiba aynı zamanda ülkenin ilk cumhurbaşkanıdır. Ülkenin batı tarafında Cezayir, doğuda Libya ve Akdeniz, kuzeyde de yine Akdeniz komşuları vardır. Tunus’un güney tarafı Büyük Sahra Çölü ile kaplıdır.

Tunus'un para birimi nedir?

Fenike kökenli olan Tunus, Kartaca uygarlığı ile bilinir. Kartacalılar İspanya’ya ve Sicilya’ya kadar koloniler kurmuştur. Ülkenin başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri olan şehrin adı da Tunus’tur. Ülkenin resmi dili Arapça olarak kabul edilmiştir. Ancak Arapça dışında Tunus Arapçası, Berberice ve Fransızca ile İngilizce dilleri de ülkede kabul edilen ve konuşulan dillerdir.

Genel olarak Akdeniz ikliminin hakim olduğu ve Kuzey Afrika’da yer alan Tunus Cumhuriyeti’nin Cezayir’e 965 kilometre Libya’ya ise 495 kilometre kadar sınırı bulunur. Ülkede çok partili demokrasiye geçilmiştir. Üniter yarı başkanlık cumhuriyet ile yönetilen ülkenin resmi olarak kabul gören para birimi Tunus dinarı olarak belirlenmiştir.

Tunus'un para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Uluslararası standartları belirleme teşkilatı ya da kısa adı ile ISO, ISO 4217 para birimi kodu ile para birimlerine verilen üç haneden oluşan kısaltmaları düzenlemektedir. Bu standartlara göre her ülkenin resmi olarak kabul ettiği para biriminin üç haneli bir kodu bulunur. Para piyasalarında uluslararası alanda tüm işlemler bu kod kullanılarak yapılır.

Tunus dinarı Tunus’ta resmi olarak kabul edilen ve kullanılan para birimidir. Tunus Merkez Bankası tarafından dağıtılmaktadır. Bir Tunus dinarı alt para birimi olan 1000 milime bölünür ve hem madeni hem de kağıt para olarak dağıtılır. Tunus dinarına ait ISO 4217 para birimi kodu TND olarak belirlenmiştir.