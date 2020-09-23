Tüpraş'tan 'kota ve keyfi fiyat' iddiasına ilişkin açıklama

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir gazetede çıkan "Akaryakıtta indirim oyunu" başlıklı yazıda, Tüpraş'a yöneltilen iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

"Pandemi gibi çok zorlu bir süreçte, olağanüstü özveri ve gayretle gece gündüz çalışırken, akaryakıt dağıtım şirketlerine kota uyguladığımız ve adeta keyfi fiyatlama politikaları yürüttüğümüz gibi çirkin iddialar kabul edilemez." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halka açık bir şirket olarak üretim ve dağıtım süreçlerimiz dahil tüm faaliyetlerimizi olması gerektiği gibi en şeffaf şekilde yürütmekteyiz. Tüm satış ve fiyatlama politikamız da yasal düzenlemeler içinde gerçekleşmektedir. Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre belirlenen fiyat politikaları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve diğer ilgili kamu kurumları tarafından yakından takip edilmektedir. Uzunca bir süredir fiyat ayarlamaları kamu kurum ve kuruluşlarının mutabakatı sonrasında gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla asılsız iddialarla okuyucuların yönlendirildiği şekilde indirimlerin yetersiz ya da geç yapılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Hatta yıl başından bugüne vergisiz pompa fiyatları karşılaştırıldığında Avrupa ülkelerinden çok daha hızlı ve çok daha yüksek indirimler yapılmış olup mevcut fiyatlandırma metodolojisi rafinerimizi Avrupa rafinerilerine karşı haksız rekabete maruz bırakmaktadır."