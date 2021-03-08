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Tureks Turizm halka arz ne zaman? İşte kodu

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.03.2021 14:15 | Son Güncelleme

Tureks Turizm, Kiler Holding bünyesinde faaliyet gösteriyor. Turizm, personel ve öğrenci taşımacılığı sektörlerinde faaliyet gösteren Tureks Turizm, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptı. Bütün ekonomi piyasası bu halka arz izahnamesini heyecanla bekliyor.

Tureks Turizm halka arz ne zaman? İşte kodu

Şu an bütün ekonomi piyasalarının gündeminde Tureks Turizm'in halka yaptığı arz başvurusu bulunuyor. 2002 senesinden beri öğrenci - personel taşımalığı ve turizm sektörlerinde taşımacılık faaliyeti yapan Tureks Turizm, yayınladığı izahname ile paylarının halka arz edileceğini belirtti.

TUREKS TURİZM HALKA ARZ BAŞVURUSU

Tureks Turizm, 3 Mart 2021'de şirket sermayesini 100.000.000 Türk Lirasından 108.000.000 Türk Lirasına çıkarttığını belirtti ve bu sebeple 22.500.00 Türk Lirası bedelindeki 22.500.000 tane payın halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptı.

TUREKS TURİZM HALKA ARZ HANGİ BANKADAN NE ZAMAN YAPILACAK?

Tureks Turizmin halka arzı OYAK Yatırımın liderliğinde "Borsada Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul bünyesinde Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecek. Arz için halktan 2 iş günü boyunca talep toplanacak.

TUREKS TURİZM HALKTAN TALEP TOPLAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tureks Turizm tarafından 22.500.000 Türk Lirası değerindeki 22.500.000 adet pay, halka arz edilecek ve halka arz edilen bu paylar için 2 iş günü süresince halktan talep toplanacak.

Talep toplama süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri daha sonra ayrıca ilan edilecek.

HALKA ARZDAN PAY ALMAK İÇİN NE YAPILMASI GEREKİYOR?

Tureks Turizm'in halka arzından pay alabilmek isteyen yatırımcıların, Borsa İstanbul'da işlem yapma yetkisi bulunan yatırım kuruluşlarıyla iletişime geçmesi ve bu kuruluşlardan birine başvuru yapmaları gerekiyor.

TUREKS TURİZM HALKA ARZ İZAHNAMESİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

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