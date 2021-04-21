Turfanda yeşil üzüm çıktı, kilosu 50 lira!

İlçeye bağlı eski sahil beldesi Kocahasanlı’da İbrahim Köse adlı üreticiye ait 2 dönüm serada yetiştirilen ’Yalova incisi’ cinsi üzümlerin kilosu dalında 50 liradan alıcı buldu. Üretici İbrahim Köse, alternatif olarak 2 dönümlük serada yetiştirdikleri üzümden yaklaşık 100 bin lira gelir beklediklerini belirtti.

İHRACATI YOK, KİLOSU 50 LİRA

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, hasada gelen serada incelemede bulunarak, üreticiyi tebrik etti. Şahin, "Erdemlimiz bilindiği üzere turfanda sebze ve meyvecilikte Türkiye’de birinci sırada gelmektedir. Gerek iklim bakımından gerekse coğrafi bakımdan çok büyük bir önem arz etmektedir. Şuanda Türkiye’de ilk üzüm hasadı Erdemli ilçesi Kocahasanlı beldesinde yapılmaktadır. İlçemizde yaklaşık 200 dönüm üzüm serası vardır. Dönüm başına 4-5 ton civarında ürün almaktayız. Toplamda yaklaşık 800-900 ton civarında bir ürün yapmaktadır. Bu da memleketimiz için iyi bir kazanç" dedi.

Turfanda üzümün kilosunun 50 liraya satıldığını belirten Şahin, "Üzüm şuan ihracata gitmemektedir. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kayseri gibi illerimize sevk edilmektedir. Bugün itibariyle turfanda üzüm marketlerin tezgahlarında yerini alacaktır" diye konuştu.