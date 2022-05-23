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Turist sayısında büyük artış! Yüzde 225 arttı

23.05.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'ye nisan ayında gelen yabancı turist sayısını açıkladı. 2022 yılı Nisan ayında yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 225,59 artarak 2 milyon 574 bin 423 oldu.

Turist sayısında büyük artış! Yüzde 225 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Nisan ayı giriş-çıkış yaban yabancı ve vatandaşlar istatistiklerini paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; Nisan ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 225,59 oranında bir artış göstererek 2 milyon 574 bin 423 oldu. Nisan ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin yüzde 1,25 günübirlikçi oldu.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE YÜZDE 172,51 ARTTI

2022 yılı Ocak-Nisan döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 172,51 artış göstererek 7 milyon 477 bin 47 oldu.

EN ÇOK ZİYARETÇİ ALMANYA’DAN

Nisan ayında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 15,36 ile birinci, Bulgaristan yüzde 10,53 ile ikinci, İngiltere yüzde 8,75 ile üçüncü sırada yer aldı. (İHA)

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Kültür ve Turizm Bakanlığı
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