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Turizm sektörüne verilen KDV desteği uzadı mı? İşte KDV desteğinde son tarih

21.06.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizmde KDV desteği ile ilgili son detaylar merak ediliyor. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından turizmciler, kendilerine verilen KDV desteğine ilişkin alınan son kararı araştırmaya başladı. Toplantının ardından alınan yeni kararlara ilişkin konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KDV konusuna ilişkin açıklamada bulundu. Peki Turizm sektörüne verilen KDV desteği uzadı mı? İşte detaylar...

Turizm sektörüne verilen KDV desteği uzadı mı? İşte KDV desteğinde son tarih

Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından gözler açılanacak kararlara çevrildi. Turizmciler tarafından KDV desteği ile ilgili son detaylar merak konusu oldu. Yeni kararlara ilişkin konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizm sektörüne verilen KDV desteğine ilişkin açıklamada bulundu. Peki Turizm sektörüne verilen KDV desteği uzadı mı? Ayrıntılar haberimizde...

TURİZM SEKTÖRÜNE VERİLEN KDV DESTEĞİ UZATILDI MI?

Haziran ayının başında alınan kararlar doğrultusunda kademeli normalleşme sürecine geçilmişti. Bugün yapılan Kabine Toplantısı ile kademeli normalleşme de yeni adımlar atıldı. Bu kapsamda KDV desteği alan turizmciler ise desteğin tarihinin uzatılıp, uzatılmayacağını merak ediyordu. Gerçekleştirilen toplantıdan sonra bazı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizmcilere verdiğimiz KDV desteğini de 1 ay daha uzatıyoruz. Bu konuda oldukça iyi bir yere geldik." ifadelerini kullandı.

Turizm sektörüne verilen KDV desteği uzadı mı? İşte KDV desteğinde son tarih

1 TEMMUZ'DAN SONRA UYGULANACAK KARARLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen kabine toplantısının ardından alınan yeni kararlar ile ilgili yaptığı açıklamada şu başlıklara değindi:

*1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor.

*Bar, kafe ve restoran gibi mekanlarda yapılan canlı müzik faaliyetlerindeki sınırlamayı saat 24.00'e uzattılar.

*Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.

*Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.


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