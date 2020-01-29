Turizm Yatırımcıları Forumu 2020

Dünya havacılık sektöründe yaşanan gelişmeler, yolcu ve uçak sayısındaki artış, dijitalizasyon ve teknolojik ilerlemelere değinen Şener, dijitalizasyonun ortaya koyduğu yapay zeka, nesnelerin interneti ve sanal gerçeklik gibi her türlü gelişmeyi uygulamaya çalıştıklarını söyledi.

Şener, Türkiye'de 5 tane havalimanı işlettiklerini, Atatürk Havalimanı'nın artık olmadığını ancak Antalya ve İzmir gibi havalimanlarında faaliyetlerini sürdürdüklerini anlattı.

Çin'in turizm ve ticaret açısından önemine işaret eden Şener, Kazakistan Almatı Havalimanı'nı, Çin'in ciddi yatırım yaptığı yeni İpek Yolu üzerinde olduğu için aldıklarını kaydetti.

Panelde konuşan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Şener, Çin'deki virüs salgınının havacılık ve turizm sektörünü bir süre daha etkileyeceğini ancak normale dönüşün kısa süre alacağını düşündüğünü söyledi.

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Dünya havacılık sektöründe yıllık 85 milyon uçuş var. Yıllık büyüme öngörüsü yüzde 3,9. Bunun Türkiye'ye yansıması daha fazla olacak." dedi.

- "(Havacılık sektöründeki büyüme) Türkiye'ye yansıması daha fazla olacak"

Sani Şener, Türkiye'nin son yıllarda havacılıkta çok güzel gelişmeler yakaladığını, özellikle havalimanı konusunda çok ileride olduğunu, bu konuda bir probleminin bulunmadığını kaydetti.

Şener, dünya havacılık sektöründe yıllık 85 milyon uçuş olduğunu aktararak, "Yıllık büyüme öngörüsü yüzde 3,9. Bunun Türkiye'ye yansıması daha fazla olacak. Çünkü büyümenin Asya'da olacağı öngörülüyor. Çin'de gelecek 20 yılda 2 milyar kişi orta sınıfa geçiyor. Çin'de pasaport sahibi olanlar yüzde 8, ABD'de yüzde 42. Pasaport sahipleri de artacak ve Türkiye'ye gelişin artacağını düşünüyoruz. 20 yıl içerisinde 500 bin pilota ihtiyaç var." diye konuştu.

- "Havacılıkta dijitalleşmeyle yolcu memnuniyeti arttı"

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane de havacılıkta yaşanan dijitalleşmeye değinerek, teknolojik ilerlemelerin getirdiği kolaylıklar sayesinde yolcuların memnuniyetinin arttığını söyledi.

Nane, "Amacımız, daha fazla mutlu yolcuyu otellere, turizm acentelerine gönderebilmek. Daha sonra da o turistleri ülkelerine sağ salim ulaştırabilmek." dedi.

Nesnelerin internetinin halihazırda ağırlıklı olarak farklı sensör kullanımıyla gerçekleştiğini kaydeden Nane, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yer hizmetleri verdikleri apronda sensörleri kullanarak kazaların önüne geçtiklerini, verimliliği artırdıklarını anlattı.

