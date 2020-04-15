FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Turizmciler, koronavirüs sonrası 'açık büfenin' tarih olacağı görüşünde

Turizmciler, koronavirüs sonrası 'açık büfenin' tarih olacağı görüşünde

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.04.2020 11:44 | Son Güncelleme

Turizm dünyasının temsilcileri, koronavirüs salgını sonrası sektörde köklü değişiklikler yaşanacağı, turistlerin artık çok kalabalık ortamları ve açık büfeleri tercih etmeyeceği görüşünde.

Turizmciler, koronavirüs sonrası 'açık büfenin' tarih olacağı görüşünde

Sektör temsilcileri, AA muhabirlerine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü (World Tourism Forum Institute) Başkanı Bulut Bağcı, insanların, küresel salgın gibi durumlarda travma yaşadığını, salgınların etkisinden uzun süre çıkamadığını söyledi.

Bu travmaların, dolayısıyla salgınların, insanların alışkanlıklarını değiştirdiğini dile getiren Bağcı, koronavirüsün de insanlarda seyahat ve benzeri konulardan korkmasına yol açtığını anlattı.

Bağcı, salgından en çok etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini, yıllık ekonomik büyüklüğü 1,7 trilyon dolar olan sektörün bu yılki kaybının en az 1 trilyon dolar olacağını bildirdi.

Salgın sonrası turizmde bazı alışkanlıkların değişeceğini, eskiye dönüşün vakit alacağını, zamanla birçok farklı uygulamanın hayata geçeceğini dile getiren Bağcı, turistlerin ilk anlamda teması en aza indireceğini söyledi.

"Kalabalık tatiller tercih edilmeyecek, sakin zamanlar rağbet görecek"

Bulut Bağcı, artık insanların çok kalabalık otelleri tercih etmeyeceğini veya bu tercihin zaman alacağını belirterek, butik otellerin veya tatil köylerinin rağbet göreceğini söyledi.

Normalde yaz aylarında ve bayramlarda turistik bölgelerin çok kalabalık olduğunu dile getiren Bağcı, "Artık insanlar tatile gitmek için turizm sezonlarının en kalabalık dönemlerini tercih etmeyecek. Daha sakin dönemlerde ve daha az kişiyle tatile gidilecek. Önceden eş, dost, arkadaşlarla toplu şekilde gidilen tatiller yerini çekirdek aileye bırakacak." diye konuştu.

Bağcı, tatillerdeki toplu etkinliklerden de insanların bir süre uzak duracağını kaydederek, daha az temas, daha çok sakinlik, daha az insanın bulunduğu tatillerin ön planda olacağını anlattı.

"Açık büfeler cazibesini kaybedecek"

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bağcı, turistlerin yeme-içme alışkanlığında da ciddi değişiklikler yaşanacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdiye kadar açık büfelerin yer aldığı her şey dahil konsepti Türkiye'nin öne çıktığı turizm şekliydi. Onlarca, hatta yüzlerce turistin sıraya girdiği, herkesin aynı kepçe veya aparatlarla yemekleri, salataları, tatlıları aldığı açık büfeler artık tercih edilmeyecek. O karpuzdan heykellerin, onlarca çeşit tatlının, çorbanın, yemeğin veya salatanın yer aldığı açık büfeler cazibesini kaybedecek."

Bağcı, 800 odalı bir otelde 2 bin kişinin aynı açık büfeden yemek yiyebildiğini kaydederek, sosyal mesafe nedeniyle artık bu konseptten uzak durulacağını bildirdi.

Otellerde artık alakart restoranların daha çok tercih edileceğini dile getiren Bağcı, "Tatil paketi, yine her şey dahil olacak belki ancak açık büfe yerine ala kart restoranlar buraya dahil olacak.

"Açık büfe olmayınca ciddi bir israfın önüne geçilecek"

Bulut Bağcı, Türkiye'de 2018'de açıklanan rakamlara göre bir yılda israf edilen gıda miktarının 26 milyon ton olduğunu, bunun parasal karşılığının 214 milyar liraya tekabül ettiğini söyledi.

Bu rakamın aradan geçen süreçte en az 250 milyar liraya ulaşmış olacağını dile getiren Bağcı, "Açık büfeler aynı zamanda çok ciddi bir israf kaynağıdır. Açık büfelerin zamanla kaybolmasıyla ciddi bir israfın da önüne geçilecek." dedi.

Bağcı, bir öğün için hazırlanan açık büfenin ortalama maliyetinin en az 15 bin lira olduğunu kaydederek, bunun yarıya yakınının israf edildiğini vurguladı.

Mutfakta ve restoranlarda çalışan personelin hijyeninin çok daha fazla özen kazanacağını kaydeden Bağcı, artık özellikle bu bölümlerde çalışan personele belirli periyotlarda salgın testi yapılacağını bildirdi.

Bağcı, otellerin artık doktor bulundurmasının çok önem kazandığının altını çizerek, sağlık personeli için ayrılan maliyetlerin artacağını ifade etti.

"Her şey dahil" uygulaması değişimlerden payını alacaktır"

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, "her şey dahil" sisteminin şehir otellerinden ziyade resort bölgelerde uygulandığını, kahvaltı, öğle ve akşam yemeği servislerinin ise tüm otellerde ağırlıklı olarak açık büfe yöntemiyle sunulduğunu belirtti.

TÜROB olarak, koronavirüs salgınıyla ilgili alınabilecek tedbirler çerçevesinde üye otellerde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği servisinde açık büfenin kaldırılarak, "kahvaltı tabağı ve set menü" uygulamasına geçilmesine yönelik tavsiye kararlarının bulunduğunu anımsatan Eresin, şu ifadeleri kullandı:

"Hijyen ve gıda güvenliği her şeyden önce gelir. Koronavirüs salgınıyla birlikte hangi uygulamaların değişeceğini, hangi değişikliklerin kalıcı olacağını şu aşamada kestirebilmek çok zor ama açık büfenin kesinlikle tercih edilmeyeceğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra iş yapma yöntemlerinde bazı değişiklikler yaşanması gayet doğal bir gelişme olacak. 'Her şey dahil' uygulaması da tam olarak kalkmasa da olası değişimlerden payını alacaktır."

KAYNAK:AA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik olduSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik oldu
Bütçe, mart ayında 43,7 milyar TL açık verdiBütçe, mart ayında 43,7 milyar TL açık verdi
Anneler bunu bilmiyor! Devlet tam 2 yıl her ay para veriyorAnneler bunu bilmiyor! Devlet tam 2 yıl her ay para veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
acık bufe, turizm,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca paylaştı: İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Bakan Koca paylaştı: İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Bakanlıktan gıda işletmeleri ile tüketiciye Kovid-19 uyarıları

Bakanlıktan gıda işletmeleri ile tüketiciye Kovid-19 uyarıları

SGK'dan müjde! 2008 öncesi girişi olanların emekli maaşında şok edici avantaj!

SGK'dan müjde! 2008 öncesi girişi olanların emekli maaşında şok edici avantaj!

Dolar aylar sonra o seviyeyi geçti! Bu sabah...

Dolar aylar sonra o seviyeyi geçti! Bu sabah...

IMF'den Türkiye açıklaması!

IMF'den Türkiye açıklaması!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

24 ay boyunca ayda 239 TL alabilirsiniz! Kimse bilmiyor... İşte şartları!

24 ay boyunca ayda 239 TL alabilirsiniz! Kimse bilmiyor... İşte şartları!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

Müjde! O tarihten önce girişi olanlar 10 yıl ile emekli oluyor!

Müjde! O tarihten önce girişi olanlar 10 yıl ile emekli oluyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EPGİS'ten nöbetçi akaryakıt istasyonu açıklaması

EPGİS'ten nöbetçi akaryakıt istasyonu açıklaması

Bütçe, mart ayında 43,7 milyar TL açık verdi

Bütçe, mart ayında 43,7 milyar TL açık verdi

Ev hanımları için emeklilik şansı doğdu! Sigorta başlangıcı olmasa bile...

Ev hanımları için emeklilik şansı doğdu!

Kimsenin bilmediği erken emeklilik yöntemleri! Giriş tarihini öne çekebilirsiniz...

Kimsenin bilmediği erken emeklilik yöntemleri! Giriş tarihini öne çekebilirsiniz...

İŞKUR onlarca yeni iş ilanı yayılandı! 5000 TL maaşlı iş ilanları...

İŞKUR onlarca yeni iş ilanı yayılandı!

Bakan Albayrak'tan koronavirüse karşı verilen desteklerle ilgili açıklama

Bakan Albayrak'tan koronavirüse karşı verilen desteklerle ilgili açıklama

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.