Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

Bir vatandaşın sosyal medya üzerinden yaptığı Tesla Model Y ilanı ihbarının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Vatandaş, Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan’a hitaben yaptığı paylaşımda,

“Bekir Bey, şu ilandaki araç, 0 satış rakamından daha fazlaya satılmaktadır, gereğinin yapılmasını arz ederim.” ifadelerini kullanarak ilanı paylaştı.

Paylaşılan ekran görüntüsünde 2026 model Tesla Model Y Standard (Juniper) için 2 milyon 699 bin TL fiyat istendiği görülüyor.

BAKANLIK İLANI DENETLEDİ

Bekir Kaplan, vatandaşın paylaşımına verdiği yanıtta, konut ve araç satışına odaklanan internet sitesindeki ilanla ilgili denetim gerçekleştirildiğini bildirdi.

Denetimde yalnızca aracın ilan fiyatı değil, şirketin faaliyetlerine ilişkin başka ihlallerin de tespit edildiği açıklandı.

5 AYRI İHLAL, 434 BİN 860 TL CEZA

Kaplan’ın paylaştığı bilgilere göre ilgili şirkete şu cezalar uygulandı:

İş yeri adres değişikliğini süresi içerisinde bildirmediği gerekçesiyle 28 bin 620 TL

İş yerinde bulunan iki taşıt için taşıt teslim belgesi düzenlemediği gerekçesiyle 57 bin 240 TL

Aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı davranışlar ile haksız ve hukuka aykırı ticari uygulamalarda bulunduğu gerekçesiyle 50 bin TL

İlk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre şartını karşılamayan iki taşıtı pazarladığı gerekçesiyle 200 bin TL

Bir taşıtı tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilan yoluyla pazarladığı gerekçesiyle 99 bin TL

Böylece şirkete kesilen toplam ceza 434 bin 860 TL’ye ulaştı.

TESLA MODEL Y İLANI DİKKAT ÇEKTİ

Vatandaşın Bakanlığa bildirdiği ilanın ekran görüntüsünde aracın Tesla Model Y Standard (Juniper) olduğu, ilan fiyatının ise 2 milyon 699 bin TL olarak belirlendiği görülüyor.

İlanın 10 Ağustos 2026 tarihinde yayımlandığı ve satıcının İstanbul Bakırköy’de bulunduğu bilgisi de ekran görüntüsünde yer aldı.

Bakanlığın açıklamasına göre yapılan denetimde aracın tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde pazarlanması da ayrı bir ihlal olarak değerlendirildi ve bu nedenle 99 bin TL ceza kesildi.

“DENETİMLERİMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ”

Bekir Kaplan, denetim sonucunu paylaşırken Ticaret Bakanlığı’nın hem fiziki piyasada hem de internet ortamındaki ilanları izlemeye devam ettiğini belirtti.

Açıklamada Kaplan, “Tüketicilerimizin haklarını korumak, adil ve güvenilir bir piyasa düzenini tesis etmek için gerek yurt genelinde, gerekse dijital ortamda denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.” dedi.