Turizmde bu yıl çift haneli büyüme öngörülüyor

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye'nin geçen yıl 51,7 milyon ziyaretçi ve 34,5 milyar dolar turizm gelirine ulaştığını söyledi.

Ülkenin dünyada en rekabetçi olduğu alanlardan birinin turizm sektörü olduğunu vurgulayan Çorabatır, Türkiye'nin dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer aldığını ifade etti.

'ÖNEMLİ GELİŞMELER KAYDEDİLDİ'



Son iki yıldır da sektörde önemli gelişme kaydedildiğine dikkati çeken Çorabatır, İngiltere ve Hollanda'da katıldıkları iki fuarın verimli geçtiğini, ilerleyen günlerde de Almanya, Rusya, Ukrayna ve Dubai'de fuarlar yapılacağını, Türkiye olarak buralarda yer alacaklarını dile getirdi.

Erken rezervasyon rakamlarına göre bu yıl da turizmin hem sektör temsilcilerine hem de ülke ekonomisine önemli katkıda bulunacağını belirten Çorabatır, "Erken rezervasyon rakamlarına göre, herhangi bir problem çıkmadığı takdirde sezon sonunda çift haneli büyümeyi göreceğimizi tahmin ediyoruz. Antalya ve İstanbul, her zamanki gibi artı rakamlarla yıla başladı. Bu durum diğer bölgelere de aynı oranda yansıdığı takdirde 2020 sonunda 57 milyonun üzerinde turist ağırlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.