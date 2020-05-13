Turizmde ‘normalleşme’ genelgesi: Sosyal mesafeli tatil başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla, Kovid-19'a ilişkin kontrollü normalleşme sürecinde turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla konaklama tesislerinde alınacak önlemlere ilişkin genelge yayımlandı.

Buna göre, turizm işletmeleri, faaliyetleri sırasında ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilen tedbirlere tam olarak uyacak.

İşletme genelinde Kovid-19 ve hijyen kurallarını ve uygulamalarını kapsayan bir protokol hazırlanacak.

Protokol; düzenli aralıklarla değerlendirilecek, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan tedbirler dikkate alınarak güncellenecek. Protokol kapsamında, hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin yaklaşımı ve uygulanacak işlemler de tanımlanacak.

Genel kullanım alanlarına ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanacak. Misafir kabulünde Kovid-19 tedbirleri ve uygulamalarına ilişkin yazılı bilgilendirme ve tesis genelinde misafirin ve personelin kolayca görebileceği yerlerde, uygulanan ve uyulması gereken kurallara ve sosyal mesafelere ilişkin görsel bilgilendirme yapılacak.