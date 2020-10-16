Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası büyümeye devam ediyor

Pandemi sürecinde olunmasına rağmen ABD ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi ağustos sonu itibarıyla yıllık bazda yaklaşık yüzde 3,5 artarak 13,96 milyar dolar oldu. İki ülke arasında hedeflenen 100 milyar dolar hacmine doğru sağlam adımlar atmak için Turkish American Chamber of Commerce and Industry (TACCI), özellikle ABD'nin Çin ile arasındaki ticaret savaşının da etkisiyle e-ticaret, sağlık ve hazır giyim sektörlerinde Türkiye açısından önemli fırsatlar olduğunu belirtiyor.

Bu gelişmeleri göz önünde bulunduran TACCI, iki ülke arasındaki ticareti daha hızlı artırmak amacıyla geniş bir yapılanmaya giderek Doğu ve Batı kıyılarında iki farklı kurumsal şirket altında organize oldu.

MERKEZİ NEW YORK'TA

Başkanlığını Alex Demirhan Demir'in üstlendiği ve merkezi New York'ta bulunan TACCI East, özellikle turizm, otel ekipmanları, inşaat, yapı malzemeleri, perakende ve medikal gibi alanlarda ekibiyle faaliyete geçti. TACCI East, ABD Doğu kıyı şeridindeki Massachusetts, Connecticut, New York, New Jersey, Rhode Island, Pennsylvania, Delaware, District of Columbia, Maryland, Virginia, Georgia, Florida, Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde faaliyet gösteriyor.