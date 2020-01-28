FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türk Anex Tour Alman Neckermann'ı aldı

Türk Anex Tour Alman Neckermann'ı aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 21:57 | Son Güncelleme

İflas eden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iştiraklerinden ünlü Alman seyahat firması Neckermann'ı Türk şirketi Anex Tour'un satın aldığı bildirildi.

Türk Anex Tour Alman Neckermann'ı aldı

Eylül ayında iflasını ilan eden Thomas Cook'un iştiraklerinin satışı devam ediyor. Son olarak Türk seyahat şirketi Anex Tour'un Thomas Cook'un iştiraki Alman Neckermann Reisen'i satın aldığı duyuruldu.

İflas sürecini yürüten kurumdan yapılan açıklamada satışın Noel'den önce kararlaştırıldığı ve Federal Rekabet Kurumu'nun onayına tabi olduğu belirtildi. Açıklamada "özellikle Rus pazarında güçlü olan" Anex Tour ile beraber Neckermann'ın "piyasadaki güçlü varlığının devam edeceği" vurgulandı.

Anex Tour daha önce Thomas Cook'un Almanya iştiraklerinden Öger Tours ve Bucher Reisen'i de satın almıştı. Federal Rekabet Kurumu bu satışa piyasada haksız rekabet yaratacak şekilde piyasa hakimiyeti yaratmayacağı için itiraz etmemişti.

178 yıllık şirketin iflası

İngiliz tur operatörü Thomas Cook şirketi kurtarmak için gerekli olan finansmanı bulamayınca Eylül ayında iflasını ilan etmiş, şirketin Almanya iştirakleri Öger Tours, Bucher Reisen, Neckermann ve Air Marin de şirketin tasfiye sürecine girmesi ile zor duruma düşmüştü.

178 yıllık bir geçmişe sahip olan Thomas Cook, iflasından aylar önce Brexit belirsizliği nedeniyle rezervasyonlarda yavaşlama olduğunu açıklamış ve bu durumun borç yükünü artırdığını duyurmuştu. Ancak şirketin kurtarılması için alacaklılar ve hissedarlarla yapılan görüşmeler sonuç vermeyince, firma yönetimi tarafından iflas başvurusu yapılmıştı.

Anex Tour'un Thomas Cook'un yüzde 8'ine sahip olduğu belirtiliyor.

AFP / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Fiyatı 12 liraya düştü! Hücum ettiler

Fiyatı 12 liraya düştü! Hücum ettiler

Yakıt maliyetini yüzde 80 azaltıyor!

Yakıt maliyetini yüzde 80 azaltıyor!

Türkiye'nin en büyük ilaç şirketiydi!

Türkiye'nin en büyük ilaç şirketiydi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Bir tık ile e-ihracatı öğrendiler

Bir tık ile e-ihracatı öğrendiler

Moody's'ten koronavirüse ilişkin uyarı

Moody's'ten koronavirüse ilişkin uyarı

THY, deprem bölgesine yardımları ücretsiz taşıyacak

THY, deprem bölgesine yardımları ücretsiz taşıyacak

THY yeni dış hat noktalarına uçacak

THY yeni dış hat noktalarına uçacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.