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Türk balı 8 ayda 44 ülkede damakları tatlandırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.09.2020 11:45 | Son Güncelleme

Türkiye'den 2020 yılının 8 aylık döneminde 44 ülkeye 3 bin 751 ton bal ihraç edilerek 16 milyon 593 bin 563 dolar gelir sağlandı.

Türk balı 8 ayda 44 ülkede damakları tatlandırdı

Türkiye'den bu yılın ocak-ağustos döneminde 44 ülkeye 16 milyon 593 bin 563 dolarlık bal satıldı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın 8 aylık döneminde 3 bin 751 ton bal ihracatı yapıldı.

Söz konusu dönemde bal dış satımından 16 milyon 593 bin 563 dolar döviz girdisi sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde 13 milyon 597 bin 877 dolar karşılığı 3 bin 142 ton bal ihraç edildiği dikkate alınırsa, ihracat miktar bakımından yüzde 19, gelir bakımından yüzde 22 artış gösterdi.

Geçen yılın aynı döneminde 39 ülkeye ürün gönderilirken, bu yıl aralarında Polonya ve Yemen'in de yer aldığı 44 ülkeye satış yapıldı.

Bal ihracatında en fazla gelir artışının sağlandığı ülke Bahreyn oldu. Geçen yılın 8 aylık döneminde 15 bin 700 dolarlık ihracat gerçekleştirilen Bahreyn'e bu yıl yapılan ihracat yüzde 736 artarak 131 bin 263 dolara ulaştı.

İHRACAT 5,7 MİLYON DOLARLIK KISMI ALMAN'YA

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türk balına en fazla ilgi gösteren ülkenin Almanya olduğunu ifade etti.

Gürdoğan, Almanya'ya bu dönemde 5 milyon 675 bin 268 dolarlık bal ihraç edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu ülkeyi, 3 milyon 148 bin 467 dolarla ABD, 2 milyon 715 bin 365 dolarlık ihracatla da Suudi Arabistan takip etti. Almanya'ya yapılan ihracattan elde ettiğimiz gelir önceki yıla göre yüzde 45 arttı. İhracat gelirindeki artış ABD'de de yüzde 24, Suudi Arabistan'da ise yüzde 30 olarak gerçekleşti."

Dünya genelinde etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs pandemisine rağmen bal ihracatının miktar bazında yüzde 19 arttığına işaret eden Gürdoğan, kalitesiyle ön plana çıkan Türk balına ilginin yılın geri kalan kısmında da süreceğine inandıklarını söyledi.

KAYNAK:AA

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