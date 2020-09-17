Türk balı 8 ayda 44 ülkede damakları tatlandırdı

Türkiye'den bu yılın ocak-ağustos döneminde 44 ülkeye 16 milyon 593 bin 563 dolarlık bal satıldı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın 8 aylık döneminde 3 bin 751 ton bal ihracatı yapıldı.

Söz konusu dönemde bal dış satımından 16 milyon 593 bin 563 dolar döviz girdisi sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde 13 milyon 597 bin 877 dolar karşılığı 3 bin 142 ton bal ihraç edildiği dikkate alınırsa, ihracat miktar bakımından yüzde 19, gelir bakımından yüzde 22 artış gösterdi.

Geçen yılın aynı döneminde 39 ülkeye ürün gönderilirken, bu yıl aralarında Polonya ve Yemen'in de yer aldığı 44 ülkeye satış yapıldı.

Bal ihracatında en fazla gelir artışının sağlandığı ülke Bahreyn oldu. Geçen yılın 8 aylık döneminde 15 bin 700 dolarlık ihracat gerçekleştirilen Bahreyn'e bu yıl yapılan ihracat yüzde 736 artarak 131 bin 263 dolara ulaştı.

İHRACAT 5,7 MİLYON DOLARLIK KISMI ALMAN'YA

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türk balına en fazla ilgi gösteren ülkenin Almanya olduğunu ifade etti.