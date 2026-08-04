Türk boğazlarından 6 ayda 40 binden fazla gemi geçti

Karadeniz'de Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle saldırıların yoğunlaşmasına rağmen, Türkiye'nin İstanbul ve Çanakkale boğazları uluslararası deniz trafiğinin önemli güzergâhlarından biri olmayı sürdürdü.

Denizcilik Genel Müdürlüğü istatistiklerinden derlenen verilere göre, yılın ilk 6 ayında İstanbul ve Çanakkale boğazlarından toplam 40 bin 218 gemi geçiş gerçekleştirdi. İran-ABD/İsrail Savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksamalar ve küresel ticaretteki değişimlere karşın Türk boğazları stratejik konumunu korudu.

GEMİ GEÇİŞLERİNDE İSTANBUL VE ÇANAKKALE RAKAMLARI

İlk 6 aylık dönemde İstanbul Boğazı'ndan 19 bin 277, Çanakkale Boğazı'ndan ise 20 bin 941 gemi geçti.

Geçen yılın aynı döneminde iki boğazdan toplam 40 bin 988 gemi geçiş yapmıştı. Bu rakamın 19 bin 381'i İstanbul Boğazı, 21 bin 607'si ise Çanakkale Boğazı geçişlerinden oluşmuştu.

EN FAZLA GENEL KARGO GEMİSİ GEÇTİ

Gemi türlerine göre değerlendirildiğinde, Türk boğazlarını kullanan gemilerin 13 bin 127'sini genel kargo gemileri oluşturdu. Bunu 7 bin 777 dökme yük gemisi ve 5 bin 188 konteyner gemisi izledi.

Aynı dönemde boğazlardan 604 canlı hayvan taşıyan gemi, 258 araç taşıyan gemi ve 87 çimento gemisi de geçiş yaptı.

GROS TON VE KILAVUZLUK VERİLERİ

Yılın ilk yarısında Türk boğazlarından geçen gemilerin toplam büyüklüğü 767,5 milyon gros ton olarak hesaplandı. Bunun 301,5 milyon gros tonluk bölümü İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilere, 466 milyon gros tonluk kısmı ise Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemilere ait oldu.

Söz konusu dönemde her iki boğazda kılavuz hizmeti alan gemi sayısı toplam 24 bin 260 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl ve bu yılın ilk 6 ayına ilişkin boğazlardan geçen gemi sayılarına ilişkin detaylar ise şöyle:

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır