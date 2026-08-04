FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türk boğazlarından 6 ayda 40 binden fazla gemi geçti

Yılın ilk yarısında İstanbul ve Çanakkale boğazlarından toplam 40 bin 218 gemi geçiş yaptı. Karadeniz'deki çatışmalar ve küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen Türk boğazları stratejik önemini korudu.

Türk boğazlarından 6 ayda 40 binden fazla gemi geçti

Karadeniz'de Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle saldırıların yoğunlaşmasına rağmen, Türkiye'nin İstanbul ve Çanakkale boğazları uluslararası deniz trafiğinin önemli güzergâhlarından biri olmayı sürdürdü.

Denizcilik Genel Müdürlüğü istatistiklerinden derlenen verilere göre, yılın ilk 6 ayında İstanbul ve Çanakkale boğazlarından toplam 40 bin 218 gemi geçiş gerçekleştirdi. İran-ABD/İsrail Savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksamalar ve küresel ticaretteki değişimlere karşın Türk boğazları stratejik konumunu korudu.

GEMİ GEÇİŞLERİNDE İSTANBUL VE ÇANAKKALE RAKAMLARI

İlk 6 aylık dönemde İstanbul Boğazı'ndan 19 bin 277, Çanakkale Boğazı'ndan ise 20 bin 941 gemi geçti.

Geçen yılın aynı döneminde iki boğazdan toplam 40 bin 988 gemi geçiş yapmıştı. Bu rakamın 19 bin 381'i İstanbul Boğazı, 21 bin 607'si ise Çanakkale Boğazı geçişlerinden oluşmuştu.

Türk boğazlarından 6 ayda 40 binden fazla gemi geçti 1

EN FAZLA GENEL KARGO GEMİSİ GEÇTİ

Gemi türlerine göre değerlendirildiğinde, Türk boğazlarını kullanan gemilerin 13 bin 127'sini genel kargo gemileri oluşturdu. Bunu 7 bin 777 dökme yük gemisi ve 5 bin 188 konteyner gemisi izledi.

Aynı dönemde boğazlardan 604 canlı hayvan taşıyan gemi, 258 araç taşıyan gemi ve 87 çimento gemisi de geçiş yaptı.

GROS TON VE KILAVUZLUK VERİLERİ

Yılın ilk yarısında Türk boğazlarından geçen gemilerin toplam büyüklüğü 767,5 milyon gros ton olarak hesaplandı. Bunun 301,5 milyon gros tonluk bölümü İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilere, 466 milyon gros tonluk kısmı ise Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemilere ait oldu.

Söz konusu dönemde her iki boğazda kılavuz hizmeti alan gemi sayısı toplam 24 bin 260 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl ve bu yılın ilk 6 ayına ilişkin boğazlardan geçen gemi sayılarına ilişkin detaylar ise şöyle:

Türk boğazlarından 6 ayda 40 binden fazla gemi geçti 2

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarım emtia piyasasında geçen ay buğday rüzgarı estiTarım emtia piyasasında geçen ay buğday rüzgarı esti
Isparta'nın Deregümü köyünde üretilen domates ihraç ediliyorIsparta'nın Deregümü köyünde üretilen domates ihraç ediliyor

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğazı Çanakkale Boğazı gemi trafiği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Menderes Belediyesi'ne operasyon!

Menderes Belediyesi'ne operasyon!

Dikkat çeken sözler! "Konuşursa deprem olur"

Dikkat çeken sözler! "Konuşursa deprem olur"

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Sivas'taki o köye yerleşti! Son haline yorum yağdı

Sivas'taki o köye yerleşti! Son haline yorum yağdı

CarrefourSA'da artık alkol satılmayacak! A101'e satılmıştı

CarrefourSA'da artık alkol satılmayacak! A101'e satılmıştı

Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem! İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kalkıyor

Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem! İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kalkıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.