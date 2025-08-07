FİNANS

Türk boğazlarından yılın ilk yarısında yaklaşık 41 bin gemi geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk boğazlarından yılın ilk 6 ayında 40 bin 988 gemi geçtiğini, limanlara uğrayan gemi sayısının ise 29 bin 444'e ulaştığını belirtti.

Uraloğlu, AA muhabirine, yılın ilk 6 ayında boğazlardan geçen ve limanlara uğrayan gemi istatistiklerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin, deniz ulaşımı açısından dünyanın önemli ülkelerinden biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Ocak-haziran döneminde İstanbul Boğazı'ndan 19 bin 381, Çanakkale Boğazı'ndan 21 bin 607 gemi geçiş yaptı. Böylece yılın ilk yarısında boğazlarımızdan 40 bin 988 gemi geçti." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, bu gemilerin 14 bin 27'sinin genel kargo, 7 bin 278'inin de dökme yük gemisi olduğunu söyledi.

Konteyner gemisi sayısının 6 ayda 5 bin 294'e ulaştığını aktaran Uraloğlu, boğazlardan bu dönemde 754,6 milyon gros ton yük taşındığını bildirdi.

GEMİLER EN ÇOK KOCAELİ'YE UĞRADI

Uraloğlu, ocak-haziran döneminde Türk limanlarına uğrayan gemilere ilişkin de bilgi vererek "İlk 6 ayda 9 bin 880'i Türk, 19 bin 564'ü yabancı bayraklı olmak üzere 29 bin 444 gemi limanlarımıza uğradı. Hem Türk hem de yabancı bayraklı gemilerin limanlarımıza en fazla uğradığı ay haziran oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Limanlara uğrayan gemilerin 463,8 milyon gros ton yük taşıdığını aktaran Uraloğlu, hem Türk hem de yabancı bayraklı gemilerin liman olarak en çok Kocaeli'ye uğradığını belirtti.

Uraloğlu, söz konusu liman başkanlığına ilk 6 ayda 1295 Türk, 3 bin 269 yabancı bayraklı geminin uğradığı bildirerek, Kocaeli'yi Türk bayraklı gemiler açısından 835 ile Aliağa, 800 ile Ambarlı ve 734 ile Marmara Adası limanlarının takip ettiğini söyledi.

Yabancı bayrakta ise Kocaeli'nin ardından sırasıyla 2 bin 240 gemiyle Aliağa, 1788 gemiyle İskenderun ve 1631 gemiyle Mersin limanlarının geldiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, dünya gemi ticaretinin merkezi konumundaki yerler arasında. Her yıl hem boğazlarımızdan geçen hem de limanlarımıza uğrayan gemi sayısı artıyor. Bu, trafiğin her geçen yıl arttığı anlamına geliyor. Kurumlarımız bu konuda başarılı çalışma sergiliyor. Bunu daha da ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
