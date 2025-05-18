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Türk dünyası ülkeleri ticaretten sanayiye işbirliği imkanlarını masaya yatıracak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin Macaristan'da düzenlenecek Gayriresmi Zirve'de bir araya geleceğini belirterek, "Siyasetten ticarete, ulaştırmadan sanayiye, kültürden eğitime kadar birçok işbirliği konusunun kapsamlı biçimde ele alınmasını bekliyoruz." dedi.

Türk dünyası ülkeleri ticaretten sanayiye işbirliği imkanlarını masaya yatıracak

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, TDT Gayriresmi Zirvesi, 20-21 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek.

TDT tarihinde ilk defa gözlemci ülke ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirvenin teması, "Doğu ile Batının Buluşma Noktası" olarak belirlendi.

Üye ülkelerin devlet başkanlarının katılması beklenen zirvede, üye ülkeler arası işbirliğinin artırılması yanında bölgesel ve küresel konuların ele alınması bekleniyor. Zirve sonunda Budapeşte Bildirisi'nin kabul edilmesi öngörülüyor.

"KARŞILIKLI YATIRIMLARIN ARTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakan Bolat, AA muhabirine zirveye ve Türkiye'nin üye ülkelerle ilişkilerine yönelik yaptığı değerlendirmede, "Önceki zirveler ışığında siyasetten ticarete, ulaştırmadan sanayiye, kültürden eğitime kadar birçok işbirliği konusunun kapsamlı biçimde ele alınmasını bekliyoruz." diye konuştu.

TDT üye ve gözlemci ülkeleri arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 68,8 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, Türkiye'nin de bu ülkelerle ticaret hacminin 30,9 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Bolat, bu ülkelerle ihracatta, kazanlar, elektrikli makina ve cihazlar, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar ile demir veya çelikten eşyalar gibi ürünlerin öne çıktığını dile getirerek, "Ticaret hacmimizi artırmaya yönelik lojistik altyapısının geliştirilmesini, ulaştırmada tam liberalleşmenin sağlanmasını, ticaretin kolaylaştırılmasını ve tarife dışı engellerin kaldırılmasını amaçlayan politikaların belirlenmesi, bağlantısallığın güçlendirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması alanlarında çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

TDT üyesi ülkelerle karşılıklı atılan adımların bir yansıması olarak ticarette son yıllarda önemli ivme yakalandığına işaret eden Bolat, "Bu olumlu gelişme, yakın gelecekte çok daha güçlü ve sürdürülebilir ekonomik işbirlikleri kuracağımıza olan inancımızı pekiştiriyor." dedi.

"TİCARİ VE KÜLTÜREL ENTEGRASYONUN GENİŞLEYEREK DERİNLEŞMESİ ÖNEM TAŞIYOR"

Bolat, son yıllarda küresel ölçekte ekonomik ve jeopolitik risklerde ciddi artış yaşandığına, küresel ekonomi ve ticarette değişim ve dönüşüm trendinin belirginleştiğine dikkati çekerek, "Ortak idealler ve çıkarlar ışığında TDT üyesi ülkeler arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel entegrasyonun genişleyerek derinleşmesi önem taşıyor." diye konuştu.

TDT üyesi ülkelerinin ekonomik büyüklüğünün 2024'te 1,8 trilyon dolara ulaştığını belirten Bolat, ülkelerin toplam dış ticaret hacminin de 1,1 trilyon dolara yaklaştığını bildirdi.

"2023-2025 DÖNEMİNDE 171 FUAR DESTEK KAPSAMINA ALINDI"

Bolat, TDT ülkelerine yönelik birçok tanıtım faaliyeti gerçekleştirildiğini anlatarak, "2023-2025 döneminde 171 fuar, firmalarımızın bireysel katılımını teminen destek kapsamına alındı. Bu dönemde TDT üye ve gözlemci ülkelerine yönelik 44 milli katılım organizasyonu düzenlenmiştir. Söz konusu ülkelere 9 genel ticaret heyeti, 38 sektörel ticaret heyeti düzenlendi." ifadesini kullandı.

TDT ülkeleriyle hizmet ticaretinin de son yıllarda önem kazandığına işaret eden Bolat, Türkiye'nin üye ülkelerle ilişkilerinde en güçlü sektörün taşımacılık olduğunu bildirdi.

Bolat, Türkiye'ye geçen yıl söz konusu ülkelerden 2,6 milyon turist geldiğine dikkati çekerek, "Her geçen yıl ülkemizi ziyaret eden TDT üyesi ülke vatandaşlarının sayısı artıyor. Bu verileri karşılıklı hizmet ticareti için pozitif göstergeler olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Üye ülkelerle Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da ileri taşınması amacıyla, mal ticaretinin yanı sıra hizmetlerde de bölgesel ticaretin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Tüm bu gelişmeler, Türkiye ile TDT üye ülkeleri arasında stratejik ortaklığın ve ekonomik bütünleşmenin geliştiğine işaret ediyor. Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde ticaret hacminde kayda değer artışlar yaşanmasını bekliyoruz. Kasım 2024'te Bişkek'teki zirvede Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması (DEPA) imzalandı. Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin iç onay süreci devam ediyor. Anlaşma, kağıtsız ticaret, elektronik imza, faturalandırma, ödemeler, lojistik ve hızlı teslimat hizmetleri gibi alanlara yönelik kuralları belirliyor. DEPA ile TDT ülkeleri arasında dijital ticaretin daha şeffaf, öngörülebilir, pratik ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesini hedefliyoruz." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı ömer bolat
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