Türk eğitim ve teknoloji şirketleri Londra’da tek çatı altında

LONDRA (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, İngilltere’nin başkenti Londra’da Britanya Eğitim ve Teknoloji Fuarında (BETT Show) bu yıl Türkiye’den firmaların tek çatı altında temsil edilmesinin sağlandığını belirterek, "Türkiye’nin temsili anlamında bütün firmaların ulaşılabilir olması bu seneki etkinlik açısından daha anlamlı oldu." dedi.

Londra’da düzenlenen BETT Show’a katılan Bakan Yardımcısı Denemeç, bu yıl Türkiye’nin oldukça büyük bir stant alanına sahip olduğunu söyledi.

Denemeç, “Eğitimle ilgili yazılım, donanım, her türlü gelişmenin takip edilebileceği bir fuar. Biz bu maksatla geldik buraya. Geçen sene bizim Türkiye’ye ait bir standımız yoktu. Şimdi Ticaret Bakanlığımızla beraber Türkiye’ye ait firmaları bir araya getirerek, onların toplu olarak sunum yapabilecekleri bir organizasyonu yaptık.” ifadelerinin kullandı.

Daha önce firmaların tek başlarına farklı farklı alanlarda fuara katılım sağladığını kaydeden Denemeç, "Türkiye’nin temsili anlamında bütün firmaların ulaşılabilir olması bu seneki etkinlik açısından daha anlamlı oldu.” değerlendirmesinde bulundu.