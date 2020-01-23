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Türk eğitim ve teknoloji şirketleri Londra’da tek çatı altında

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 19:21 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç: - “Geçen sene bizim Türkiye’ye ait bir standımız yoktu. Şimdi Ticaret Bakanlığımızla beraber Türkiye’ye ait firmaları bir araya getirerek, onların toplu olarak sunum yapabilecekleri bir organizasyonu yaptık" - "Türkiye’nin temsili anlamında bütün firmaların ulaşılabilir olması bu seneki etkinlik açısından daha anlamlı oldu"

LONDRA (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, İngilltere’nin başkenti Londra’da Britanya Eğitim ve Teknoloji Fuarında (BETT Show) bu yıl Türkiye’den firmaların tek çatı altında temsil edilmesinin sağlandığını belirterek, "Türkiye’nin temsili anlamında bütün firmaların ulaşılabilir olması bu seneki etkinlik açısından daha anlamlı oldu." dedi.

Londra’da düzenlenen BETT Show’a katılan Bakan Yardımcısı Denemeç, bu yıl Türkiye’nin oldukça büyük bir stant alanına sahip olduğunu söyledi.

Denemeç, “Eğitimle ilgili yazılım, donanım, her türlü gelişmenin takip edilebileceği bir fuar. Biz bu maksatla geldik buraya. Geçen sene bizim Türkiye’ye ait bir standımız yoktu. Şimdi Ticaret Bakanlığımızla beraber Türkiye’ye ait firmaları bir araya getirerek, onların toplu olarak sunum yapabilecekleri bir organizasyonu yaptık.” ifadelerinin kullandı.

Daha önce firmaların tek başlarına farklı farklı alanlarda fuara katılım sağladığını kaydeden Denemeç, "Türkiye’nin temsili anlamında bütün firmaların ulaşılabilir olması bu seneki etkinlik açısından daha anlamlı oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Fuar öncesinde eğitim ve teknoloji alanında uzmanların Londra’da dünya forumunda buluştuğunu belirten Denemeç, “Onun tamamlayıcısı olan bu fuar ise yapılanları destekleyici nitelikteki teknolojik gelişmeler ile eğitimin kalitesini artırmaya yönelik, çocukların öğrenmesini daha kolay hale getirebilecek teknik yeniliklerin sergilendiği bir fuar. Katılımcılara, bir sene içerisinde ne gibi yenilikler olduğunu görme imkanı sağlıyor.” şeklinde konuştu.

Bu yıl Londra’daki fuara daha yoğun bir katılım olduğunu belirten Denemeç, “Ben hem kendi ülkemizde eğitim sistemine burada neler alabiliriz, onu görmemiz anlamında, hem de firmalarımızın ortaya çıkardığı ürünleri dünyaya tanıtmak anlamında önemli bir etkinlik olduğuna inanıyorum.” diye konuştu.

Bett Show’a her yıl 146 ülkeden 800 eğitim ve teknoloji şirketi katılırken, yaklaşık 34 bin kişi fuar alanını ziyaret ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere, Londra, Reha Denemeç,

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