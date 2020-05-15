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Türk Eximbank‘a 678 milyon dolar sendikasyon kredisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2020 12:27 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde, Türk Eximbank 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti." dedi.

Türk Eximbank‘a 678 milyon dolar sendikasyon kredisi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde Türk Eximbank'ın 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etttiğini bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde, Türk Eximbank 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti." bilgisini verdi, bu gelişmenin, uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine ve bankalarına güvenini gösterdiğini belirtti.

İhracatçıların finansman ihtiyacı için kullanılacak bu kaynağın hayırlı olmasını dileyen Pekcan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihracatçılarımıza finansman desteği sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

KAYNAK:AA

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