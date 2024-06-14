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Türk Eximbank'tan İspanya adımı: CESCE ile mutabakat zaptı imzaladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.06.2024 15:12
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Türk Eximbank, İspanya’nın resmi ihracat destek kuruluşu CESCE ile genel iş birliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.

Türk Eximbank'tan İspanya adımı: CESCE ile mutabakat zaptı imzaladı

Türk Eximbank’ın uluslararası kuruluşlarla iş birliğine yönelik devam eden çalışmaları çerçevesinde mutabakat zaptı imzaladığı yabancı ihracat destek kuruluşlarına, İspanyol muadili CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros, SME) de eklendi.

Yapılan açıklamaya göre mutabakat zaptı, 13 Haziran’da Madrid’de gerçekleştirilen Türkiye-İspanya 8. Hükümetlerarası Zirve vesilesiyle Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu koordinatörlüğünde düzenlenen Türkiye ??" İspanya İş Forumunda Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun tarafından imzalandı.

Anlaşma ile iki kuruluş arasında ihracat destek enstrümanları olmak üzere çeşitli konularda bilgi alışverişi ile iki ülke firmalarının üçüncü ülkelerde ortak üstleneceği projeler kapsamında sigorta, koasürans, reasürans ve garanti mekanizmaları aracılığıyla iş birliği hedefleniyor.

Türk Eximbank’ın, Türkiye’nin ihracatına daha kapsamlı destek sağlayabilmek amacıyla yurt dışında yer alan ihracat kredi kuruluşları ve yabancı finansal kuruluşlar ile benzer mutabakat zaptı ve iş birliği anlaşmalarının sayısını artırmaya yönelik çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

(İHA)


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Türk Eximbank
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