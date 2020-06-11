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Türk fındığında tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.06.2020 14:16 | Son Güncelleme

Türk fındığında tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı Dünya fındık üretim ve ihracatının yüzde 70’e yakın kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2019-2020 sezonunu tamamlanmadan tüm zamanların sezonluk rekoruna ulaşarak 302 bin ton iç fındık ihracatını gerçekleştirdi. Bu da miktar bazında daha şimdiden tüm sezonların ihracat rekorunu oluşturdu.

Türk fındığında tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı

1 Eylül-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen sezonluk fındık ihracat rakamlarında şimdiye kadar en fazla 301 bin tonluk iç fındık dış satımına ulaşılmıştı. 31 Ağustos’ta tamamlanacak 2019-2020 sezonunun tamamlanmasına iki buçuk aydan fazla bir zaman daha olmasına rağmen ihracat rakamı 302 bin tona (604 bin ton kabuklu) ulaşarak rekoru şimdiden kırmış oldu. Bu ihracatın karşılığında ise 2 milyar doları aşkın döviz girdisi sağlandı.
Öte yandan Türkiye 130’u aşkın ülkeye fındık ihracatı gerçekleştiriyor.

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