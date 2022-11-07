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Türkiye'den ihraç edilen Arifoğlu baharatları kanserojen madde gerekçesiyle toplatıldı! Singapur'daki karar sonrası firmadan açıklama geldi

07.11.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye kökenli Arifoğlu markasına ait, Singapur'a ihraç edilen üç baharat ürünü yiyeceklerde kullanılması yasak olan ve kanser riski taşıyan endüstriyel boya içerdiği gerekçesiyle toplatıldı. Bu kararın ardından Arifoğlu firmasından bir açıklama yapıldı.

Türkiye'den ihraç edilen Arifoğlu baharatları kanserojen madde gerekçesiyle toplatıldı! Singapur'daki karar sonrası firmadan açıklama geldi

Singapur'da Arifoğlu firmasının 3 baharat ürünü toplatılmaya başlandı. Kararın gerekçesi olarak ürünlerin kanserojen madde içerdiği öne sürüldü.

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TOPLATILAN ÜRÜNLER AÇIKLANDI

Singapur'da yayın yapan The Straits Times gazetesinde yer alan habere göre, toplatılan ürünlerin 250 gr'lık pakette satılan sumak, 70 gr'lık pakette satılan öğütülmüş tatlı biber ve 180 gr'lık pakette satılan tavuk baharatı olduğu açıklandı.

Singapur Gıda Ajansı (SFA), önlem olarak ithalatçı firma Pronto Food Services'e söz konusu ürünlerin toplatılması talimatını verdi. Ürünlerin toplanması sürecinin devam ettiği bildirildi.

SFA ayrıca perşembe günü yaptığı açıklamada, baharatları satın alan ve endişe duyan tüketicilerin ürünleri kullanmayı bırakmaları gerektiğini söyledi.

Singapur'da tüm gıda katkı maddelerinin Singapur'da satılan gıdalara dahil edilmeden önce SFA tarafından onaylanması gerekiyor.

FİRMADAN AÇIKLAMA GELDİ: BAKANLIĞIN TESTLERİ NE DENLİ ÖZENLİ ÜRETİM YAPTIĞIMIZI GÖZ ÖNÜNE KOYMAKTADIR

Firmadan gelen açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun Dikkatine; Hafta sonu sosyal medya platformları üzerinde yapılan paylaşımlar ile, markamıza ait üç ürünün (Sumak, Tatlı Biber ve Tavuk Baharatı) kanserojen madde içerdiği gerekçesiyle Singapur Gıda Bakanlığı açıklaması referans gösterilerek ilgili ülkede toplatıldığı bilgileri paylaşılmıştır.

1944 yılından bu yana kesintisiz üretim ve şeffaf bilgilendirme yapan, tüm üretimlerini anbean denetleyen ve bu denetimleri ilgili bakanlıklar ile yürüten markamızın böyle bir haberle anılmasından üzüntü duyuyoruz. Arifoğlu Baharat olarak, 78 yılı aşkın süredir paketleme, raf ömrü gibi konuları hassasiyetle takip ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bakanlığa bağlı müdürlükler ve ürünlerimizin satıldığı zincir mağazaların yaptığı testlerin sonuçları ne denli özenli bir üretim yaptığımızı göz önüne koymaktadır.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, markamızın Singapur'a direkt bir ihracatı bulunmamaktadır. Ancak bahsi geçen ürünlerin Arifoğlu markası altında olması nedeniyle sorumlu üretici olarak bu açıklamayı yapmaktayız. 2021 yılı Ekim ayında üretim tesisimizde yaşanan bir yangın sonrası üretimimiz aksamış ve bu süreçte bazı ürünleri başka tedarikçilerden alma zorunluluğumuz doğmuştur. Tedarikçimizden güvenilirliği taahhüt ile temin edilen sumak ürünü alınmıştır. Bahsi geçen ürünün dağıtıma çıkması akabinde Türkiye'de yapılan testlerde sudan tespit edilmesiyle birlikte satış kanallarındaki ve zincir mağazalardaki ürünler imha edilmek üzere toplanmıştır. Aynı zamanda şirket olarak direkt ihracat yaptığımız ülkelere de bu bildirimler gönderilmiş olup, ürünlerimiz toplatılmış ve imha edilmiştir."

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gıda

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