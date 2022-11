Türkiye'den ihraç edilen Arifoğlu baharatları kanserojen madde gerekçesiyle toplatıldı! Singapur'daki karar sonrası firmadan açıklama geldi

Singapur'da Arifoğlu firmasının 3 baharat ürünü toplatılmaya başlandı. Kararın gerekçesi olarak ürünlerin kanserojen madde içerdiği öne sürüldü.

Singapur'da yayın yapan The Straits Times gazetesinde yer alan habere göre, toplatılan ürünlerin 250 gr'lık pakette satılan sumak, 70 gr'lık pakette satılan öğütülmüş tatlı biber ve 180 gr'lık pakette satılan tavuk baharatı olduğu açıklandı.

SFA has detected the presence of unpermitted colourings in various spices from Arifoglu imported from Turkey.



SFA has directed the importer, Pronto Food Services Pte. Ltd., to recall the implicated products. The recall is ongoing.https://t.co/adUDKgpi5W pic.twitter.com/wM2KWsPi4z