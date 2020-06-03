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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'den dış hat uçuşları ile ilgili açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.06.2020 22:49 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, dış hat seferleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'den dış hat uçuşları ile ilgili açıklama

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Haklı olarak DIŞ HAT uçuşlarını soruyorsunuz. Önce teknik bir açıklama:

Dünyada bütün havayolları rezervasyon sistemleri, 330 veya 350 gün ilerisine kadar rezervasyon yapmak zorundadırlar.

Normal zamanda YAZ-KIŞ tarifesi belirlenir ve rezervasyon sistemine yüklenir. ++

Şu anda dış hat uçuşları 10 Haziran'a kadar covid salgını sebebi ile otoriteler tarafından durdurulmuştur.

Rezervasyon sisteminde 10 Haziran'dan itibaren gözüken uçuşlar tüm havayolları uygulamasında olduğu gibi en az 6 ay önce konulan, konmak zorunda olan tarifedir.

Dış hatların yakında kademeli olarak başlayacağı ümidini biz de taşıyoruz. Ulusal otoritelerimiz yanında sefer için karşı devletlerin de izni gerekmektedir. Bu İzinler günlük takip edilmektedir. Emin olun biz herkesten daha fazla dış hat uçuşlarının açılmasını arzu ediyoruz."

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