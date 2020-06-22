FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türk hosting şirketi Natro satıldı

Türk hosting şirketi Natro satıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.06.2020 11:22 | Son Güncelleme

Türkiye'de yerleşik web hosting şirketi Natro hisselerinin tamamının Avrupa'da faaliyet gösteren hosting şirketlerinden team.blue'ya satışı için anlaşma imzalandı.

Türk hosting şirketi Natro satıldı

Natro'nun finansal danışmanlığını üstlenen Ventura Partners yönetici ortaklarından Kerim Kotan işlem sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Natro'nun yüzde 100 hisselerinin team.blue tarafından alındığını belirtti.

İşlemin büyüklüğü ile ilgili bir bilgi ise açıklamada yer almadı.

Kotan, "Salgın sonrasında da yabancı yatırımcının ilgisi sürüyor, Natro'nun blue.team'e satışı ve yine aynı dönemde bitirme aşamasına getirdiğimiz 5 farklı proje de bunun en büyük kanıtı" dedi.

Genel merkezi Belçika'da yer alan team.blue Avrupa'da toplam 10 farklı ülkede faaliyet gösterirken, Türkiye web hosting sektörü şirketlerinden Natro'nun ise 120,000'den fazla aktif müşterisi bulunuyor.

KAYNAK:REUTERS

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesindeBursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesinde
Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!
Gram altın ne kadar oldu?Gram altın ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

80 yılın en düşüğünde

80 yılın en düşüğünde

Balkona kurdu: 7 yıldır elektrik faturası ödemiyor

Balkona kurdu: 7 yıldır elektrik faturası ödemiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Torba teklif kabul edildi!

Torba teklif kabul edildi!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

KYK borcunda erteleme ve indirim müjdesi! Eğer bunları yaparsanız...

KYK borcunda erteleme ve indirim müjdesi! Eğer bunları yaparsanız...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gram altın ne kadar oldu?

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Kurban vekalet ücretleri belli oldu! 2020 yılı kurban vekalet ücreti ne kadar?

Kurban vekalet ücretleri belli oldu!

Endeavor Türkiye, İstanbul Teknoloji Ekosistemi Haritası’nı çıkardı

Endeavor Türkiye, İstanbul Teknoloji Ekosistemi Haritası’nı çıkardı

Tüketici güven endeksi açıklandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Koronavirüs ve tescil, şalgam ihracatını arttırdı

Koronavirüs hem tüketimi hem de ihracatı artırdı

Akaryakıta çifte zam geliyor

Akaryakıta çifte zam geliyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.