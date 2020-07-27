Türk-İş açıkladı! İşte açlık ve yoksulluk sınırı

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması" temmuz ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, mevsim koşullarına bağlı olarak yaş sebze ve meyve fiyatlarında bu ay görülen gerileme, mutfak harcamasını olumlu etkiledi ve dört kişilik ailenin dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı günlük 80 kuruş azaldı.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRINI AÇIKLANDI

Temmuz ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 406 lira 46 kuruş olarak belirlendi. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 7 bin 838 lira 62 kuruş oldu.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 2 bin 919 lira olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin, gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1,01 oranında geriledi. Yılın ilk yedi ayı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 11,27 oranında oldu. Gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 15,96 olarak belirlendi. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 12,47 olarak hesaplandı.