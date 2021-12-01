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Türk-İş asgari ücret için tarih ve rakam verdi! "Anket sonuçlarının biraz daha üstünde olmasını düşünüyoruz"

01.12.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat bugün yapılan ilk asgari ücret toplantısının ardından açıklama yaptı. Irgat, “Bakanın anketlerini gördünüz. Asgari ücretin anketlerin aşağısında olması zaten söz konusu olmayacaktır. Anket sonuçlarının biraz daha üzerinde olacak diye düşünüyoruz” dedi. Bakan Bilgin'in paylaştığı ankette ortalama rakam 3 bin 924 lira oldu. Öte yandan Irgat açıklamasında enflasyona da değinerek, asgari ücret için tarih verdi.

Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret için görüşmeler resmi olarak başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in ev sahipliğinde bakanlık binasında düzenlendi. Böylelikle 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç başladı. Toplantıda işverenleri TİSK, işçileri ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olan Türk-İş temsil etti.

YENİ TARİH VERDİ

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, “İlk toplantı olduğu için temel prensipler konusunda değerlendirmelerimiz var. Umuyorum bundan sonraki toplantılarda geçmiş yıllarda olduğu gibi derinlemesine nedenlerini ve sonuçlarını irdeleyeceğiz. İnşallah karşılıklı anlayış içerisinde beklentilere cevap verebilecek sonucu ben şahsen bekliyorum. Ayın 3’ünde kasım ayı enflasyonu yayınlanacak. Ondan sonraki hafta salı günü Türk-İş Konfederasyonumuzda ikinci toplantımızı gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki hafta perşembe günü bir toplantı daha gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

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"ANKETLERİN AŞAĞISINDA OLMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Basın mensuplarının asgari ücretle ilgili bir rakamın konuşulup konuşulmadığı sorusu üzerine Irgat, “Bakanın anketlerini gördünüz. Anketlerin aşağısında olması zaten söz konusu olmayacaktır. Anket sonuçlarının biraz daha üzerinde olacak diye düşünüyoruz. Bir rakam söylemek için erken” ifadelerini kullandı.

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ANKETLERDEN NE ÇIKMIŞTI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret toplantısı öncesi bir anket paylaşmıştı.

Ankete katılan işverenlerin yüzde 34’ü asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine yönelik soruya 3 bin 501 lira ile 3 bin 750 lira arasında cevabını verdi. işverenlerin yüzde 19.3’ü 3 bin 251-3 bin 500 lira, yüzde 13.7’si ise 3 bin 751-4 bin lira arasında olması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Ankete katılan çalışanların yüzde 37.3’ü asgari ücretin 3 bin 750-4 bin lira arasında olmasını isterken, yüzde 13’ü ise 4 bin-4 bin 500 lira arasında olması gerektiğini bildirdi.

Bakan Bilgin'in paylaştığı ankette ortalama rakam 3 bin 924 lira oldu.

(İHA)

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