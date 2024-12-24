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TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısına katılmamıştı! Kararla ilgili açıklama geldi

24.12.2024 21:23
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretini 22 bin 104 lira olarak açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında dördüncü toplantısı için bir araya geldi. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu ise asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı aldı. Karar sonrası ilk açıklama geldi.

TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısına katılmamıştı! Kararla ilgili açıklama geldi

En az 7 milyon çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesinde sona gelindi. İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapan komisyonun dördüncü toplantısında asgari ücret açıklanmış oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıkladı.

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu ise asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı aldı.

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugünkü toplantısına "bir bilgilendirme yapılmadan düzenlendiği" gerekçesiyle katılmadığını bildirdi.

HHHHH

"İŞÇİNİN ZORUNLU İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA YETECEK BİR ÜCRET OLMALIDIR"

TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamada, asgari ücretin, işçilerin aileleriyle birlikte insana yakışır geçim şartlarını asgari seviyede sağlamalarına imkan veren bir ücret olduğu belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısıyla 10 Aralık'ta çalışmalarına başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 3 kez toplandığı, bu toplantılarda hükümet ve işveren kesiminin herhangi bir teklifte bulunmadığı anımsatılan açıklamada, "Sürdürülen Komisyon çalışmalarında, ülkenin ekonomik durumu hakkında ayrıntılı veriler açıklanmış, ancak işçinin geçim şartları konusunda resmi bir çalışma ortaya konulmamıştır. Asgari ücret, işçinin gıda, konut (kira, doğal gaz, elektrik, su), giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden karşılamaya yetecek ücret olmalıdır. Komisyonda görev yapan işçiler, içinde bulundukları geçim şartlarını ortaya koymuş ve asgari ücretin bu çerçevede tespit edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir." denildi. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nun 19 Aralık'ta "asgari ücret" gündemiyle yapılan olağanüstü toplantısında gelişmelerin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, toplantıya, Komisyonda görev yapan işçi temsilcilerinin de katıldığı ve asgari ücretin 29 bin 583 lira olması gerektiği, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nun da hazırlanan teklifi makul ve dengeli bulduğu, bunun altında yapılacak bir teklif durumunda "masada yer alınmaması" kararını aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "TÜRK-İŞ'in teklifine karşılık bugüne kadar ne hükümetten ne de işverenden herhangi bir teklif gelmemiştir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 24 Aralık 2024 günü akşamı karar için toplantıya çağırılmıştır. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı almıştır."

2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira oldu! Sizce açıklanan ücret yeterli mi?

2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira oldu! Sizce açıklanan ücret yeterli mi?
EVET
HAYIR
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret toplantı türk iş
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