2026 asgari ücret toplantısına Türk-İş katılmayacak mı? Ergün Atalay'dan 'komisyon' resti: Masada olmayız

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na TÜRK-İŞ katılacak mı? Asgari ücretin belli olmasına 2 ay kala TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan açıklama geldi. Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na yeni bir düzenleme olmadığı takdirde katılmayacaklarını açıkladı.

Ezgi Sivritepe

Asgari Ücret Tespi Komisyonu için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu için geri sayım başlarken TÜRK -İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan da son dakika açıklaması geldi.

"KATILMAYACAĞIZ" DEMİŞTİ!

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla 2025 yılı için brüt 26 bin 5 lira, net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki göstermişti.
Atalay, 25 Aralık 2024'te düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamını eleştirerek, "Adil olmayan bir Komisyon'da maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

ERGÜN ATALAY'DAN YENİ AÇIKLAMA

Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısı bugün yapıldı ve ardından Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulundu. Atalay, son yaptığı açıklamada, Aralık ayında toplantılarına başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacaklarını resmen ilan etti.

Atalay TÜRK-İş Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Sayın Bakan'a geçen hafta da ifade ettik. Bu yönetmelik değişmezse biz buraya katılmıyoruz" dedi.
Atalay, "Ama asgari ücretlinin sorunlarının her gün her dakika söylemeye devam ederiz. Bir an evvel yönetmelik değişirse başkanlar kuruluyla alacağımız karara göre hareket ederiz. Bizim dışımızdaki sendikalar da bu işin içinde olsun bizim için hiç mahzuru yok" ifadelerini kullandı.

