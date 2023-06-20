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İşçi ve işverenden son dakika asgari ücret mesajı! Ergün Atalay, 500 dolar sorusuna böyle yanıt verdi: 'Mükemmel olmasa da...'

20.06.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika asgari ücret haberleri: İşçi ve işverenden yeni asgari ücretin belirlenmesi sonrasında açıklama geldi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 15 günlük süreç sonunda asgari ücretin belirlendiğini dile getirerek "486 dolar oldu. Bu da mükemmel olmasa da çok önemli bir tutar" dedi. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise "İşçi, işveren ve devlet ayrılmaz bir bütündür. İşverenler olarak zorlu dönemeçlerden geçiyoruz" diye konuştu.

İşçi ve işverenden son dakika asgari ücret mesajı! Ergün Atalay, 500 dolar sorusuna böyle yanıt verdi: 'Mükemmel olmasa da...'

Son dakika: 2023 Temmuz asgari ücret belli oldu. Milyonların beklediği asgari ücret pazarlığında son toplantı bugün gerçekleşti. Toplantının ardından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla yeni asgari ücretin belirlendiğini açıkladı. Yılın ikinci yarısından itibaren net asgari ücret 11 bin 402 lira oldu.

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ERGÜN ATALAY'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücretin açıklanması sonrasında TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "486 dolar oldu asgari ücret. Bu da mükemmel olmasa da Türkiye tarihinin en yüksek dolar ücreti" dedi.

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Atalay şunları ifade etti:

"Asgari ücret herkese hayırlı olsun! Bakan Bey ile görüşmüştük dün de Cumhurbaşkanımız ile görüştük. Enflasyon durmadığı sürece zammın bir anlamı yok. Yıllardır Türkiye'de yaşıyoruz, Türk Lirası olarak bakıyoruz. 486 dolar oldu asgari ücret. Bu da mükemmel olmasa da Türkiye tarihinin en yüksek dolar ücreti."

TİSK BAŞKANI AKKOL: İŞVERENLER OLARAK ZORLU DÖNEMEÇLERDEN GEÇİYORUZ

Bir açıklama da TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'dan geldi. Akkol, "Asgari ücrette ara zam konusunda bir mutabakat vardı. Hızlı bir şekilde bakanımız müjdeyi verdi. Biz de bunun memnuniyeti içerisindeyiz. İşçi, işveren ve devlet ayrılmaz bir bütündür. İşverenler olarak zorlu dönemeçlerden geçiyoruz. TİSK olarak üzerimize düşeni yapmaya fazlasıyla talibiz" dedi.

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