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Türk İş Başkanı'ndan dikkat çeken çıkış! "Son 25 yılda böyle bir sıkıntı görmedim" dedi, asgari ücrete düzenleme çağrısı yaptı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.06.2024 08:13
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Temmuz ayı yaklaşırken emeklisi, memuru ve çalışanın gündeminde maaş artışları var. Emekli ve memurların maaşları 6 aylık enflasyonla artacak. Alım gücü eriyen milyonlarca çalışan da asgari ücrete ara zam talep ediyor. Hükümet tarafından "asgari ücrete ek zam olmayacak" açıklaması gelse de zam beklentisi sürüyor. Türk İş Başkanı Atalay, "25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmemiştim" dedi, asgari ücret görüşmelerinde koydukları muhalefet şerhini hatırlattı.

Türk İş Başkanı'ndan dikkat çeken çıkış! "Son 25 yılda böyle bir sıkıntı görmedim" dedi, asgari ücrete düzenleme çağrısı yaptı!

Temmuz ayına sayılı günler kala milyonlarca çalışanın gündeminde de asgari ücrete ara zam var. Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlar ara zam isterken hükümetse asgari ücretin bir yıl için belirlendiği belirterek ara zamma sıcak bakmıyor. Asgari ücret görüşmelerinde masada olan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi. Atalay, "Son 25 yılda böyle bir sıkıntı görmedim" diyerek asgari ücrete mutlaka düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

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"25 YILDIR ENFLASYONUN BU KADAR EZDİĞİ BİR DÖNEM GÖRMEMİŞTİM"

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Atalay, “Son yılların en zor, en sıkıntılı dönemini geçiriyoruz. Ben, 25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmemiştim, yaşamamıştım. Enflasyonun durdurulması, asgari ücrette de iyileştirme yapılmak zorunda. Enflasyon durdurulmazsa, yapılacak bir iyileştirmenin hükmü bir ay bile sürmez. Ücretliler, emekliler büyük sıkıntı içinde. Daha önce sabit gelirlilere nefes aldıracak düzenlemeler yapılıyordu. Bu düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz." dedi.

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"ASGARİ ÜCRET KARARINA MUHALEFET ŞERHİ KOYMUŞTUK"

Atalay şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücreti belirlerken şartımız 18 bin TL olması ve yılda iki kez belirlenmesiydi. Bu toplantıda dört asgari ücretli kardeşimiz vardı. Biz onların sözcülüğünü yaptık, 18 bin TL’nin altında asgari ücret belirlendiği, yılda iki kez belirlenme önerisi de dikkate alınmadığı için karara muhalefet şerhi koymuştuk.Sendika olan yerde asgari ücret olmaz. Asgari ücretli kardeşlerimiz kasapta, manavda, terzide yani özel sektörde çalışıyor. Sendikalı olmadığı için grev de yapamıyor, hakkını arayamıyor. Biz, kanunun verdiği yetkiye dayanarak komisyonda onarı temsil ediyoruz."

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"SON 25 YILDA BÖYLE BİR SIKINTI GÖRMEDİM"

Asgari ücretin yılda iki kez belirlenmesi kanunda yok. Ama içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle konuyu sürekli gündemde tutuyoruz. Mutlaka bir düzenleme yapılmalı. Son 25 yılda böyle bir sıkıntı görmedim. Sabit gelirlerinin en sıkıntılı olduğu dönemi yaşıyoruz. İşçi, işçi emeklisi, asgari ücretlinin durumu düzeltilmeli.

TEK İSTEĞİMİZ ADİL VERGİ SİSTEMİ

Bugün, çalışanların ana problemi vergiyle ilgili. Biz yıl başından bu yana vergi konusunu gündeme getiriyor, el ilanlarıyla, afişlerimizle, pankartlarımızla az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması için mücadele veriyoruz. 12 ay çalışıyor, bunun 1,5 aylık geliri vergiye gidiyor, 10,5 ay maaş alınmış oluyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi ile ilgili düzenlemeler yapacak. İşçiler lehine düzenlemeye ihtiyaç var. Bu konuda Türk-İş, Hak İş ve DİSK konfederasyonları olarak vergi adaletinin sağlanması konusunda ortak mücadele vereceğiz. Taleplerimiz ortak. Vergi teklifi meclise geldiğinde parti genel başkanlarıyla görüşeceğiz, il ve ilçelerde sendika şubelerimizde, işçinin olduğu her yerde kapsamlı toplandılar yapacağız. Tek isteğimiz adil bir vergi sistemi.”


Express


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asgari ücret Ergün Atalay türk iş
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