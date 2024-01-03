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Türk-İş Başkanı'ndan gelir vergisi çağrısı: Yeniden düzenlenmeli

03.01.2024 12:36 | Son Güncelleme:
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Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, çalışanlardan alınan gelir vergisi için düzenlenme yapılması çağrısında bulundu.

Türk-İş Başkanı'ndan gelir vergisi çağrısı: Yeniden düzenlenmeli

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, çalışanlardan alınan gelir vergisi tarifesi, taşeron sorunu ve kamu işçileri konusunda açıklama yaptı. Atalay, "Gelir vergisi tarifesi güncellenmeli. Vergi adaleti sağlanmalı." dedi.

HaberTürk'ten Fevzi Çakır'a konuşan Atalay, taşeronlara kadro konusuna değinerek, "Seçim öncesi verilen sözler tutulmalı" diye konuştu.

"VERGİDE ADALET SAĞLANSIN"

Atalay şu ifadeleri kullandı:

"Gelir vergisi tarifesi güncellenmeli. Vergi adaleti sağlanmalı. Az ücret alandan az, çok ücret alandan çok vergi alınması sağlanmalı. Çalışanlardan alınan gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli.

Genel seçim öncesi hem iktidar hem de muhalefet söz verdi. Ama şu an kimsenin sesi çıkmıyor. 90 bin taşeron var. Bunların kadroya geçmesi için sözler tutulmalı.

"8 AY ÖNCE YAPILAN TOPLU SÖZLEŞME ZAMMININ HÜKMÜ KALMADI"

8 ay önce yapılan toplu sözleşme zammının hükmü kalmadı. Çünkü enflasyonda yükseliş devam ediyor, alım gücü geriliyor. Demiryolları, karayolları, askeri fabrikalar gibi yerlerde çalışan 20 yıllık ustaların maaşı çok düşük kaldı. Bu sorunun da çözülmesi için yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor. Aksi bu sektörlerde çalışacak kamu işçisi kalmayacak."

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Ergün Atalay vergi türk iş
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