Türk iş dünyasından AB’ye net mesaj: Türkiye’siz Avrupa küresel güç olamaz

Türk iş dünyası, Avrupa Birliği’nin en üst düzey kurumlarına gönderdiği açık mektupla, uzun süredir fiilen askıda bulunan Türkiye–AB ilişkilerine yönelik güçlü bir mesaj verdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) öncülüğünde, Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasında faaliyet gösteren 26 iş konseyinin imzasını taşıyan metin, Türkiye’nin AB üyelik sürecindeki durgunluğun artık sadece diplomatik bir başlık olmaktan çıktığını, Avrupa’nın küresel güç olma iddiasını doğrudan etkileyen stratejik bir kırılma noktasına dönüştüğünü ortaya koydu.

Açık mektupta, Avrupa’nın yapay zekâdan yeşil dönüşüme, jeopolitik risklerden demografik değişime kadar çok katmanlı bir dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkat çekildi.

Türk iş dünyasına göre, bu ölçekte bir küresel dönüşüm yaşanırken Türkiye’yi Avrupa sisteminin dışında tutan bir yaklaşımın sürdürülebilirliği kalmadı.

Metinde, “Tarih, siyasi süreçlerden daha hızlı ilerliyor” vurgusu öne çıkarken, mevcut siyasi reflekslerin ve bürokratik tıkanıklıkların küresel değişim hızına yanıt veremediği ifade edildi.

Türk iş dünyası, AB liderlerini gecikmenin maliyetine karşı uyararak, Türkiye–AB ilişkilerinde mevcut durağanlık döngüsünün kırılmasının artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini savundu.

Açık mektupta, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde izlenen mevcut yaklaşım “verimsiz” olarak tanımlanırken, bu yöntemin Türkiye’nin üyelik perspektifini belirsizliğe sürüklediği ifade edildi.

Türkiye’ye yönelik açık ve net bir üyelik perspektifinin yeniden ortaya konmasının, yalnızca Ankara–Brüksel hattında değil, Avrupa genelinde de stratejik netlik ve karşılıklı güveni yeniden tesis edeceği vurgulandı.

Metin, Türkiye’yi yalnızca aday ülke konumunda bir ortak olarak değil, Avrupa’nın ekonomik rekabet gücü, stratejik özerkliği ve güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçası olarak tanımlıyor.

Özellikle AB’nin son dönemde öne çıkardığı ekonomik güvenlik ve savunma mimarisi tartışmaları çerçevesinde, Türkiye’nin bu yapıya tam entegrasyonunun Avrupa’nın küresel pozisyonunu güçlendireceği belirtiliyor.

Bu kapsamda, güncellenmiş bir AB–Türkiye Gümrük Birliği çağrısı da stratejik bir araç olarak öne çıkıyor.

Jeopolitik olarak parçalanmış bir dünyada Avrupa’nın rekabet gücünün, Türkiye ile daha derin ekonomik entegrasyon sayesinde artacağı ifade ediliyor.

Türk iş dünyası, Türkiye’de faaliyet gösteren AB şirketleri de dâhil olmak üzere, yatırım, inovasyon ve uzun vadeli ortaklıklar yoluyla daha güçlü bir Avrupa Birliği için sorumluluk almaya hazır olduğunu da açıkça ortaya koyuyor.

Mektupta, topun artık siyasi liderliğin sahasında olduğu vurgulanırken, vizyoner ve cesur adımların Avrupa’nın geleceği açısından belirleyici olacağı mesajı veriliyor.

Açık mektubun alt metni net: Küresel rekabetin sertleştiği ve jeopolitik belirsizliklerin arttığı bir dönemde, Türkiye’yi dışlayan bir Avrupa stratejisi sürdürülebilir değil.

Türk iş dünyasına göre, Türkiye ile yeniden tanımlanmış, siyasi cesaret içeren ve ekonomik gerçeklerle uyumlu bir entegrasyon, Avrupa için artık bir tercih değil, stratejik bir zorunluluk.

“TÜRKİYE, AVRUPA’NIN GELECEĞİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASI”

DEİK/Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, “Türkiye-AB: Diyalogdan Aksiyona” başlıklı basın buluşmasında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişki yalnızca diplomatik bir başlık değildir; bu ilişki aynı zamanda ekonomik entegrasyon, ortak üretim ve karşılıklı bağımlılık demektir. Bugün Avrupa Birliği, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı; Türkiye ise AB’nin 5’inci büyük ticaret ortağıdır. Yatırımlar, turizm, finansal hareketler ve sermaye akımları gibi tüm göstergeler, Avrupa’nın Türkiye açısından ne kadar merkezi bir yerde durduğunu açıkça gösteriyor.”

“Küresel güç dengeleri hızla değişiyor. Yapay zeka ve ileri teknolojiler ekonomileri baştan aşağı yeniden şekillendiriyor. Böyle bir ortamda Avrupa’nın stratejik bütünlüğünü güçlendirmesi ve yakın çevresiyle daha derin bir entegrasyona yönelmesi artık bir tercih değil, açık bir zorunluluk haline geldi. Tam da bu noktada Türkiye, Avrupa’nın karşı karşıya olduğu küresel meydan okumalar için vazgeçilmez bir ortak olarak öne çıkıyor.”

“Türkiye, Avrupa’nın geleceğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ekonomi, teknoloji, güvenlik, enerji ve toplumsal alanlarda somut ilerleme sağlayacak pratik modeller hızla devreye sokulmalıdır. Avrupa’nın Türkiye’yi dışlayarak ekonomik ve stratejik özerklik kurabileceğine inanmıyoruz. Dünyanın yeni bir Avrupa’ya ihtiyacı var. Bu yeni Avrupa’yı da birlikte inşa edelim.”

“TÜRKİYE’Yİ DIŞLAYAN BİR MODEL AVRUPA’YA DA FAYDA SAĞLAMAZ”

DEİK Başkanı Nail Olpak, “Türkiye-AB: Diyalogdan Aksiyona” başlıklı basın buluşmasında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“İster 1963 Ankara Anlaşması’ndan alın, ister 1996 yılı Gümrük Birliği’nden alın, ülkemizin Avrupa ile bütünleşme çabası kesintisiz devam ediyor. Bu yıl Gümrük Birliği’ne girişimizin 30. yılı ve aradan geçen sürede ekonomimizle Avrupa ekonomisi önemli ve başarılı bir entegrasyon örneği verdi. 30 yıldır AB ile Türkiye sanayisi karşılıklı yatırımlar ve güvenilir tedarik zincirleri ile birbirine etle tırnak gibi entegre oldu.”

“Son 5 yılda küresel ticaretteki paradigma değişiklikleri ve Gümrük Birliği’nin yapısından kaynaklanan sorunlar sebebiyle bir güncelleme yapılması gerektiğini iş dünyası olarak defalarca tekrarladık. Buna rağmen önce sınırda karbon düzenlemesiyle yeni bir koruma duvarı başlatıldı, ardından çelik kotasında ciddi bir indirim gündeme geldi ve şimdi de ‘Made in Europe’ gibi Türkiye’yi dışarda tutma ihtimali olan bir sanayi stratejisi Avrupa’da ciddi bir gündem olmaya başladı.”

“Bizim savunduğumuz şu: Türkiye’yi dışlayan herhangi bir model kesinlikle Avrupa’ya da fayda sağlamayacak. 30 yıllık Gümrük Birliği ilişkimiz ve 60 yılı aşkın siyasi ilişkilerimiz ile Avrupa’nın ihtiyacı olan kaynak ve model ülkemiz ile olan iş birliğinde yatıyor. Türkiye ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda yapıcı, samimi ve ileriye dönük adımlar atmasının zamanı çoktan geldiğini düşünüyoruz.”