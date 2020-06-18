FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı açıklaması

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.06.2020 17:05 | Son Güncelleme

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Kıdem tazminatı, işçinin yıllardır döktüğü terin, verdiği bir ömrün karşılığıdır." ifadelerini kullandı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı açıklaması

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk-İş Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, kıdem tazminatının işçilerin en önemli güvencesi olduğunu belirtti.

"Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi" adıyla kıdem tazminatı konusunda yapılmak istenen düzenlemelerle ilgili görüş ve endişelerini dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ayrıntılı olarak ilettiğini vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:

"Kıdem tazminatı İş Kanunu'nun temel direğidir. Kıdem tazminatının temelini oluşturan hususlar ortadan kaldırılırsa İş Kanunu'nun birçok maddesi de anlam ve işlevini yitirecektir. Aynı şekilde, sendikal hakların kullanılması ve sendikal örgütlenmenin yapılmasında da kıdem tazminatı çoğu zaman önemli bir işlev görmekte ve güvence olmaktadır. Kıdem tazminatı, işçinin yıllardır döktüğü terin, verdiği bir ömrün karşılığıdır."

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttıBankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
Plakanıza ceza yazılmış olabilir!Plakanıza ceza yazılmış olabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı olacak

LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı olacak

Flaş açıklamalar! 'Mobbingle ilgili...'

Flaş açıklamalar! 'Mobbingle ilgili...'

Darphane altın taklitçilerinin cezalandırılması için gerekli yasal çalışma başlattı

Darphane altın taklitçilerinin cezalandırılması için gerekli yasal çalışma başlattı

İkinci el otomobil alacaklara EFT uyarısı

İkinci el otomobil alacaklara EFT uyarısı

Türkiye’de 'Yılın Otomobili' belli oldu

Türkiye’de 'Yılın Otomobili' belli oldu

Kredi kartı olanlar dikkat!

Kredi kartı olanlar dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kıdem tazminatında yeni dönem

Kıdem tazminatında yeni dönem

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

KYK borcunda erteleme ve indirim müjdesi! Eğer bunları yaparsanız...

KYK borcunda erteleme ve indirim müjdesi! Eğer bunları yaparsanız...

Ev hanımlarına meclisten müjde! Hiç çalışmasalar bile emekli olabilecekler...

Ev hanımlarına meclisten müjde! Hiç çalışmasalar bile emekli olabilecekler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

'Almanya 390 milyar avroluk üretim kaybı yaşayacak' öngörüsü

'Almanya 390 milyar avroluk üretim kaybı yaşayacak' öngörüsü

Diyanet maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı

Diyanetten maaş kararı

Bakan Albayrak, TVF'nin Turkcell hissedarı olmasını değerlendirdi

Bakan Albayrak'tan Turkcell açıklaması

Bakan Albayrak, TVF'nin Turkcell hissedarı olmasını değerlendirdi

Bakan Albayrak'tan Turkcell açıklaması

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.