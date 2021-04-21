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Türk-İş, Hak-İş, TİSK ve TOBB'dan Cumhurbaşkanı'na kısa çalışma ödeneği teşekkürü

21.04.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Türk-İş, Hak-İş, TİSK ve TOBB'dan Cumhurbaşkanı'na kısa çalışma ödeneği teşekkürü

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu imzasıyla yapılan ortak açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatılmasını çok kıymetli buluyoruz. Salgınla mücadele sürecinin devam etmesi başta olmak üzere, son dönemde yaşanan diğer zorluluklar sebebiyle tüm çalışma hayatının ihtiyacı vardı. Öncelikle bu konuda yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, kendisi nezdinde tüm ilgililere teşekkür ediyoruz. Devletimizin koordinasyonunda, Türk-İş, Hak-İş, TİSK ve TOBB olarak işçi ve işverenleri koruyan ve destekleyen bu uygulamanın devamı için teşekkür ediyoruz."

AA

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